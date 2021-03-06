ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص.. علي محمد علي: خسارة سيمبا ستحفز لاعبي الأهلي أمام فيتا.. والترجي نقطة الانطلاق للزمالك

السبت 06/مارس/2021 - 04:19 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
كشف المعلق علي محمد علي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، عن توقعاته بخصوص مباراتي الأهلي أمام فيتا كلوب، والزمالك أمام الترجي التونسي، والمقرر لهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الترجي التونسي، في السادسة مساء في تونس، بينما يلتقي على ستاد القاهرة الأهلي مع فيتا كلوب في تمام التاسعة من مساء الليلة. 

وقال المعلق بقنوات بي إن سبورتس لـ"صدى البلد" :"الأهلى يملك خبرات وحامل اللقب ودوافع الفوز أكبر وتحدي وروح الأهلي تظهر وقت الصعوبات وخسارتة  أمام سيمبا عامل تحفيزي للاعبين"، متابعًا: "أتوقع فوز الأهلي على فيتا كلوب بفارق هدفين". 

وحول مواجهة الزمالك أمام الترجي قال:"الزمالك يمر بعدم توفيق بالفترة الأخيرة بخصوص التجديدات ومستحقات لاعبين وعدم الاستقرار وكل هذا أثر على مستوى الأداء والنتائج"، مضيفا: "مباراة الترجي رغم صعوبتها أتوقع أن تكون نقطة الانطلاق للزمالك". 

جدير بالذكر أن الأهلي يمتلك 3 نقاط من مباراتين أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، بينما يمتلك الزمالك نقطتين بعد تعادلين أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا

أول القصيدة.. مدرب سيمبا يعلن رحيله قبل مواجهة الأهلي

اللقب العاشر .. أول تعليق من الأهلي بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

خاص| أول تعليق من مدرب بطل السنغال على ملاقاة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا

توعد بالثأر.. أول رد فعل من الترجي بعد الوقوع في مجموعة الزمالك

مجموعتنا الأصعب.. مدرب الترجي يتوعد بالثأر من الزمالك

ترشيحاتنا

مجموعة الموت.. صن داونز يقتنص فوزا قاتلا من مازيمبي فى دوري الأبطال

بحضور زوجته وابنه.. نيكولاس كيج يعقد قرانه على فتاة تصغره بـ30 عاما

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

تشريح جثمان المصري المقتول بالسعودية.. ونجاح عملية ابن أخيه المصاب بالرصاص

ليه كلنا بنقول كلمة "معلش" وإحنا منعرفش معناها.. تفاصيل

وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ أحمد مكي بعد غياب بسبب إصابته بـ فيروس كورونا.. صور

طريقة عمل اللانشون فى المنزل

علاج غضروف الظهر.. وأهم الأعراض