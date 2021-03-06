خاص.. علي محمد علي: خسارة سيمبا ستحفز لاعبي الأهلي أمام فيتا.. والترجي نقطة الانطلاق للزمالك

كشف المعلق علي محمد علي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، عن توقعاته بخصوص مباراتي الأهلي أمام فيتا كلوب، والزمالك أمام الترجي التونسي، والمقرر لهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الترجي التونسي، في السادسة مساء في تونس، بينما يلتقي على ستاد القاهرة الأهلي مع فيتا كلوب في تمام التاسعة من مساء الليلة.





وقال المعلق بقنوات بي إن سبورتس لـ"صدى البلد" :"الأهلى يملك خبرات وحامل اللقب ودوافع الفوز أكبر وتحدي وروح الأهلي تظهر وقت الصعوبات وخسارتة أمام سيمبا عامل تحفيزي للاعبين"، متابعًا: " أتوقع فوز الأهلي على فيتا كلوب بفارق هدفين".





وحول مواجهة الزمالك أمام الترجي قال:"الزمالك يمر بعدم توفيق بالفترة الأخيرة بخصوص التجديدات ومستحقات لاعبين وعدم الاستقرار وكل هذا أثر على مستوى الأداء والنتائج"، مضيفا: "م باراة الترجي رغم صعوبتها أتوقع أن تكون نقطة الانطلاق للزمالك".



