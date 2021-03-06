ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خروج 200 متعافي كورونا من مستشفيات عزل الدقهلية

السبت 06/مارس/2021 - 04:18 م
متعافين من كورونا
متعافين من كورونا
Advertisements
همت الحسينى
اعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له، اليوم السبت، عن خروج 200 متعافيًا تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الاسبوع الماضي بعد تحول نتائجهم من ايجابى  إلى سلبي ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.
 
وأشار وكيل الوزارة الى ان محافظة الدقهلية من المحافظات الاقل اصابة بفيروس كورونا، حيث تعد في المنطقة الآمنة وهو ما يدعو الى التفاؤل نسبة لعدد سكان المحافظة، ولعدد المصابين على مستوى الجمهورية.
 
وأشاد  "سعد"، بجهود الفرق الطبيه التى تبذل الغالى والنفيس سواء بالمستشفيات أو فرق الطب الوقائى، وكذلك جهود القيادات ورجال المجتمع المدني والإعلام وكل المخلصين فى هذا البلد.
خروج 200 متعافي كورونا من مستشفيات عزل الدقهلية
خروج 200 متعافي كورونا من مستشفيات عزل الدقهلية
خروج 200 متعافي كورونا من مستشفيات عزل الدقهلية
خروج 200 متعافي كورونا من مستشفيات عزل الدقهلية
خروج 200 متعافي كورونا من مستشفيات عزل الدقهلية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى الحجر الصحى بتمي الأمديد للاطمئنان على الخدمة المقدمة لمرضى كورونا 

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى السنبلاوين العام للاطمئنان على الخدمة المقدمة للمرضى

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى شربين المركزي

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس المركزي لمتابعة شحن تانك الأكسجين

خروج وتعافي 32 حالات من كورونا فى الأقصر

الأطقم الطبية بالمستشفيات في الدقهلية تتلقي لقاح كورونا

ترشيحاتنا

أول ظهور لـ معز مسعود مع حلا شيحة وأولادها بعد الزواج

وفاة سوسن ربيع بـ كورونا.. تفاصيل آخر رسالة وجهتها لابنها قبل الرحيل

نجم الأهلي السابق : الزمالك هيكسب الترجي في رادس

يطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه.. تأجيل دعوى تعويض نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ 13 مارس

رغم سنوات الحب بينهما.. زوج يكتشف خيانة زوجته في قسم الشرطة

سوريا.. نداء عاجل من وزير الصحة بشأن كورونا

Advertisements

بأمر السيسي.. تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وإلغاء الضريبة كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

بعد إعلانها إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك.. سرقة تردد قناة مكسبي.. تفاصيل

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

السيسي يصدق على قانون إرجاء العمل بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري

مجموعة الأهلي.. تعادل سلبي بين المريخ وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

عداد الغاز المنزلي.. وزارة البترول تواصل التحذير بخصوص فواتير شهر مارس

سيمبا يتصدر مجموعة الاهلي بتعادل أمام المريخ السودانى في دورى الابطال

وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

توقعات بحدوثه خلال الشهر الجاري.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

خاص.. علي محمد علي: خسارة سيمبا ستحفز لاعبي الأهلي أمام فيتا.. والترجي نقطة الانطلاق للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ أحمد مكي بعد غياب بسبب إصابته بـ فيروس كورونا.. صور

طريقة عمل اللانشون فى المنزل

علاج غضروف الظهر.. وأهم الأعراض