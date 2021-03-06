خروج 200 متعافي كورونا من مستشفيات عزل الدقهلية

اعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له، اليوم السبت، عن خروج 200 متعافيًا تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الاسبوع الماضي بعد تحول نتائجهم من ايجابى إلى سلبي ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.



وأشار وكيل الوزارة الى ان محافظة الدقهلية من المحافظات الاقل اصابة بفيروس كورونا، حيث تعد في المنطقة الآمنة وهو ما يدعو الى التفاؤل نسبة لعدد سكان المحافظة، ولعدد المصابين على مستوى الجمهورية.



وأشاد "سعد"، بجهود الفرق الطبيه التى تبذل الغالى والنفيس سواء بالمستشفيات أو فرق الطب الوقائى، وكذلك جهود القيادات ورجال المجتمع المدني والإعلام وكل المخلصين فى هذا البلد.