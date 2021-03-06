جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب محروق بطوخ

تكثف أجهزة الأمن فى القليوبية من جهودها لكشف غموض حادث قيام مجهولين بذبح شاب وطعنه وإشعال النيران فى جثته وإلقائها على الطريق بطوخ جرى نقل الجثة إلى مستشفى طوخ وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وإشعالالجثةإلى





تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب مذبوح من الرقبه وبه طعنات واثار حرق فى انحاء الجسد.





وبمناظرة الجثة تبين ان بها ذبح بالرقبة وطعنات فى الجسد واثار حرق في أنحاء الجسد وأن الجثة لشاب عمرة 17 سنه تقريبا وتكشف الجهود لضبط الجناه وكشف غموض الواقعة.





من ناحية اخرى شهد طريق طوخ - عرب الحصوة بمحافظة القليوبية مطاردة مثيرة بين عاطلين يستقلان دراجة نارية وقوة أمنية بعد محاولة استيقاف القوة للمتهمين للتفتيش ففروا هاربين.





وأسفرت المطاردة عن القبض على العاطلين بحوزتهما بندقية آلية وفرد خرطوش وذخيرة مختلفة الأنواع وكيلو هيروين ومبلغ مالي وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبة إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية يفيد ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات فى مطارة على طريق طوخ – عرب الحصوة.





وتبين أنه أثناء قيام المقدم محمد إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بعمل كمين أمني يرافقه قوة من المركز على طريق عرب الحصوة - طوخ تلاحظ للقوة قدوم دراجة نارية يستقلها شخصان وأثناء محاولة القوة استيقاف الدراجة أسرع مستقلاها بالفرار بها.





وعلى الفور قامت القوة بمطاردتهما حتى تم السيطرة على المتهمين وضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على بندقية آلية وفرد خرطوش وكيلو هيروين ومبلغ مالى 900 جنيه و3 هواتف محمول.





وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما والأموال حصيلة البيع وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.