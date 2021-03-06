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محمد حجازي: زيارة الرئيس السيسي إلى السودان له دلالات واضحة

السبت 06/مارس/2021 - 04:24 م
مصر والسودان
مصر والسودان
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شيرين عادل
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن توقيت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان مهم للغاية يتزامن مع عثرة مفاوضات سد النهضة.

وأكد "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، بوجود علاقات وثيقة الصلة بين مصر والسودان خاصة بتشكيل المجلس الانتقالى الجديد للسودان وهو ما يُعد فرصة سانحة للعلاقات المصرية والسودانية. 

وأشار إلى أن السودان تتعرض لاعتداءات حدودية أثيوبية، وهناك حشود أريترية على المناطق الشرقية للسودان وهو الأمر الذى يستدعى إسناد سياسى ودبلوماسى  نظرا لوجود ارتباط أزلى بين دولتى مصر والسودان. 

وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة تشمل إدراك للظروف المحيطة بالمنطقة والتوترات الشديدة التى تتعلق ب البحر الأحمر ، وتشاد ، والقارة الإفريقية فى حاجة إلى رؤية استراتيجية مصرية سودانية. 
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