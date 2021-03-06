سفير تونس بعَمّان: الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني أصبح منارة للعطاء والتميز والاستقرار

أكد السفير التونسي لدى الأردن خالد السهيلي أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني أصبح منارة للعطاء والتميز والاستقرار رغم الاضطرابات التي تحيط به، واصفا المملكة بأنها "رمز للصمود" بقيادة الهاشميين بسبب السياسة الحكيمة والمتزنة، وثبات المواقف الأردنية على المستوى الدولي، وخاصة القضية الفلسطينية.





وهنأ السهيلي - خلال مؤتمر اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - الأردن قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة مئوية الدولة، مشيدا بما حققته من إنجازات وتقدم.. مشيرًا إلى أن مستوى التبادل التجاري بين الأردن وتونس شهد تطورا بنسبة 8% خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد لم تؤثر سلبا على التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو90 مليون دينار.





وأوضح أن البلدين عملا على تحويل التحديات التي أفرزتها كورونا إلى فرص تعاون وشراكة، لاسيما في المجال الصحي والدوائي وتكنولوجيا الاتصالات، لافتا إلى إمكانية دخول البلدين من خلال هذه الشراكة إلى أسواق جديدة تتمثل بدخول الأردن لأسواق جنوب الصحراوي في أفريقيا، ودخول تونس إلى الأسواق المجاورة للمملكة.





ونوه بوجود تعاون ثقافي بين البلدين، يتمثل في زيارات متبادلة ومكثفة بين البلدين، مبينا أن تونس تؤمن أن الفعل الثقافي هو الإطار والأداة للتواصل بين الشعوب من أجل إثراء علاقات الحوار والتسامح بين البلدان.





كما أشار إلى رئاسة تونس لمجلس الأمن، والتي نجحت في تنظيم أربعة اجتماعات رفيعة المستوى عكست أولوياتها وترجمت حرصها على الإسهام الفاعل في حفظ السلم والأمن الدوليين والتزامها بالقضايا العربية والأفريقية ودعم الاستجابة الجماعية للتحديات العالمية الجديدة.



