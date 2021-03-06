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حوادث

النطق بالحكم 5 أبريل .. إحالة أوراق سفاح الجيزة للمفتي للمرة الثالثة .. شاهد

السبت 06/مارس/2021 - 05:00 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
احالت محكمة جنايات الإسكندرية، "سفاح الجيزة" لفضيلة المفتى وحددت جلسة 5 إبريل للنطق بالحكم، في اتهامه بقتل سيدة ودفنها أسفل مخزن بشارع وهران بمنطقة العصافرة، وذلك للمرة الثالثة التي تحال أوراق المتهم لفضيلة المفتي في عدة جرائم قتل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، وعضوية كل من المستشارين أيمن مصيلحي الصحن، وأحمد محمود عوض.


واثناء المحاكمة، عرضت النيابة العامة جزءا من اعترافات المتهم والتي اقر فيها بقتل المجني عليها، ليتخلص من تهديدها.

ووصل المتهم إلى قاعة المحكمة بمنطقة المنشية على كورنيش الإسكندرية، وجرى وضعه داخل قفص الاتهام، وسط حراسة أمنية مشددة، واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة.
النطق بالحكم 5 أبريل .. إحالة أوراق سفاح الجيزة للمفتي للمرة الثالثة .. شاهد
النطق بالحكم 5 أبريل .. إحالة أوراق سفاح الجيزة للمفتي للمرة الثالثة .. شاهد
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