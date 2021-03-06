استروكس وأسلحة بيضاء.. ضبط 4 عاطلين بالإسماعيلية بتهمة الإتجار في المواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط 2 من مروجي المواد المخدرة بمركز الإسماعيلية، بعد ورود بلاغ، بترويجيهم أقراصاً مخدرة ومخدر الأستروكس على شباب مركز الإسماعيلية.





وبالتحريات توصلوا إلى تحديد أماكنهم، وبإعداد الأكمنة برئاسة المقدم محمد هشام رئيس مباحث المركز، نجحت أحداهما في ضبط المتهم "زايد. م .ر "1985 عاطل، ومقيم بنفيشة مركز الإسماعيلية،وبحوزته 243 قرصا مخدرا وسلاح أبيض عبارة عن مقص حديدي ومبلغ 2350 جنيهاً وهاتف محمول .

كما تم ضبط المتهم أحمد ح ع مواليد 2000 بدون عمل ومقيم بأبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية وبحوزته 150 جراما من مخدر الاستروكس ومبلغ مالي 20 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهتهم، أقروا بجيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية حصيلة البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بالعملاء. تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.





وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن في ضبط 2 من مروجي المواد المخدرة.





وكان قد ورد أخطار للواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية من العميد رشاد الغمراوي مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن وحدة مباحث القنطرة غرب بضبط 2 من مروجي المواد المخدرة.





ووردت معلومات لمباحث القنطرة غرف تفيد بتجول 2 من مروجي المواد المخدرة بدائرة المركز.





تم تشكيل فريق بحث لتحديد أماكن تواجدهم، حيث نجحت وحدة مباحث القنطرة غرب برئاسة الرائد حسن رضوان من ضبط المتهم محمد م ي مواليد 1972 عاطلاً بدون عمل ومقيم بأبوخليفة دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته كمية من مخدر البانجو تزن 800 جرام ومبلغ مالي 450 جنيها وتم تحرير محضر جنح القنطرة غرب.





كما تمكنت من ضبط المتهم سامي أ م شهرته سامي شمة مواليد 2003 بدون عمل ومقيم بأبو رشيد دائرة مركز القنطرة غرب سبق اتهامه في 4 قضايا بتهم مخدرات وسرقة متجر وسرقات متنوعة آخرها القضية 2491 / 2020 جنايات مركز القنطرة غرب بتهمة مخدرات وذلك وبحوزته 200 جرام هيروين ومبلغ مالي 150 جنيها وهاتف محمول وتم تحرير المحضر جنح مركز القنطرة غرب.



