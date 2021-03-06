مصطفى الشيمي يكتب: رسائل عابرة













راح يعبر الميدان دون أن يلتفت يمينًا أو يسارًا ، كان هناك الكثير من العابرين بجانبه ... و قليلًا من الجالسين على الكراسي الحجرية أمام الممرات المرصوفه ورقع الحشائش تغطى قلب الميدان ، جلس على الرصيف بجانب الأسوار الحديدية القصيرة كأنه يبلغ رسالة لأحد من خلف الأسوار ، جلس ليستريح كلما عاودته الآلام ، ضمَ ركبتيه إلى صدره وشد أطراف معطفه على قدميه وطوى ذراعيه يخبئ كفيه تحت إبطيه من برد هذا اليوم ... راح يتفرج على المارة والبائعين وهو يتابع الألم يتلاشى ببطء . رأى طفلة تلعب فى الحديقة التي يجلس أمامها كانت ترتدي فستانًا صوفيًا قصيرًا أحمر اللون وجوربًا أبيض ، لها ضفيرة ذهبية تتدلى على ظهرها وتحمل فى يدها باقة ورد بيضاء . اقتربت ووقفت تتأمل ، مدت إليه يدها من خلف السور وهى واقفة على مسافة منه . مرت فترة وهما يتأملان ثم رفع يديه بتكاسل ومدها إليها وهى تتردد ثم اقتربت قليلًا وهى تمسك الوردة من ساقها ، مد يديه وقد اتسعت ابتسامته وتناول الوردة . طارت الطفلة ناحية امرأة شابة كانت تجلس فى الناحية الأخرى واحتضنتها ثم قامت وحملت حقيبتها فى يدها وانصرفتا . لم يكن بوسعه أن يرى باقة الورد التي تحملها لأنها كانت تضمها إلى صدرها ، لم يرى منها سوى ضفيرتها الذهبية التي كانت تتأرجح مثل بندول الساعة القديم ، ظل يتابع الطفلة من وراء كتفى المارة حتى غابت . نظر للوردة بهدوئه وملامحه التى لا تخلو من الأسى ، ظل يتحسسها بين كفيه كأنه يراها من الأول إلى الآخر ، ثم أخذ النهار يضعف ثم يعتم وساد الليل الرمادى الكئيب وهو يبرم الوردة من ساقها لتضيء ليلهُ الدامس .





تذكر حياته التي لم تغب تفاصيلها عنه .. حياة تضُحك وتبكى .. كأن مهرج يرقص ويتمايل أمام الناس بينما اعتاد قلبه على الحزن والحسرة ، غلبته الأيام والشهور والسنين فى محبسه لأعوام .. ثم خرج إلى هذا الفضاء الواسع ووجد نفسه كالقشة الغارقة فى دوامة الأحداث والتغيرات وكأن الوقت قد سُحر ، والساعات مرت فى غفلة .. كل شئ تبدل وتغير مكانه. هذا التمثال لم يكن هنا ، وهذا الطريق شُق جديد ، وهنا ردمت ترع .. وكل الشوارع والأزقة والأحياء قد أصيبت بالحداثة ولم تعد كما كانت . لم ينسى الهلع الذى أصابه بعد أن تسلم قرار الإفراج عنه .. وكاد يقتل زميل له حتى يتجدد حبسه ويظل داخل هذه الأسوار العتيقة العالية مع هؤلاء النزلاء الذين لم يعرف غيرهم ، حتى رضخ في النهاية وأعتق الرجل بعد أن كاد يقطع وريده و حُرِر من يده . فهذه هى المرة الأولى التي يسير فيها وحده، فلم يعد يحتاج إذن للتريض أو للذهاب إلى الحمام أو للشكوى من المغص الكلوى فى آناء الليل ، كان يرتدى ثوبًا باليًا حاملًا حقيبته الصغيرة على كتفه الضئيل .. صدم من هذا الفضاء الواسع وكأنه كان يحتمى بتلك الأسوار العالية . فبرغم محبسه إلا أنه كان يظن أن هناك من يقف بالخارج لحمايته أكثر من منع هروبه ... وجد صعوبة في النوم وأحلامه صارت مزعجة .. حاول التأقلم وأن يبقى بين الناس برفق وليس بالعطف المهين ، حاول الاندماج فيهم ، حاول طرد عتمة الليالي وغياب الصديق ، حاول تخفيف قيوده التي زادت بحريته ... وصدم ثم عافر ثم فشل .. ثم عاش يائِسًا فى كل خطوة يشعر بأن هناك من يراقبهُ و يتربص به .





كان لحِيطان السجن تأثير غريب عليه ، كرهها ثم ألفها و اعتاد عليها ثم لم يستطيع تركها و أصبحت جزء من حياته .فعلى هذا الجدار تزاحمت عليه العبارات والأسماء والتواريخ حتى تذكر أهم جملة كتبت عليه ، بأن "على هذه الأرض ما يستحق الحياة " لم تكن ذو قيمة وقتها حتى رأى هذة الجملة فى الوردة البيضاء التى أعادته للحياة ، لا يعرف من أين جاءت إليه الطفلة ولكنه أيقن أنه المقصود . فأشكال التعبير وصيغ التواصل من حولنا لا أول لها من آخر ، وأنت دائما المقصود ، فالإيماءات رسالة ، واللافتة رسالة ، ونبرة الصوت رسالة ، وفى الصمت رسالة ... وهذه الوردة أيضًا رسالة .... فنحن نتلقى عشرات الرسائل يوميًا ، منها ما يحكى بحروف وأكثرها من نظرة عين عابرة .