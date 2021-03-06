ضبط مصنعين لإنتاج الحلويات مجهولة المصدر بمركز ميت غمر بالدقهلية

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالدقهلية بالاشتراك مع ضباط فرع بحث الجنوب من ضبط مصنعين لإنتاج الحلويات مجهولة المصدر بقريتى ميت يعيش وكفر المحمدية التابعتين لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.





كانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا يفيد بورود معلومات بوجود مصنعين لإنتاج الحلويات مجهولة المصدر بقريتى ميت يعيش وكفر المحمديه التابعتين لمركز ميت غمر .





وبتقنين الاجراءات تمكن ضباط ادارة مباحث التموين بالدقهلية بالإشتراك مع ضباط فرع بحث الجنوب من ضبط المصنع الأول وهو عبارة عن طابق ارضي علي مساحة " حوالي ٤٠٠ متر " بقرية كفر المحمدية التابعه لمركز ميت غمر خاص بشخص يدعى احمد سعد الدين عقل عبد المطلب ٤٣ عاما رقيب شرطة بالحماية المدنية بالدقهلية " بالمعاش " ومقيم قرية " ميت يعيش " دانرة مركز ميت غمر.





وبتفتيش المصنع عثر على 2 ماكينة تغليف بشاشة كمييوتر وماكينة تشكيل لبان وماكينة تسييح شوكولاته سعة ١٠ كيلو وحلة ( عجانة) وكميات من مواد التصنيع الخام وكميات من منتجات الحلويات مجهولة المصدر " جاري حصرها".





كما تمكنت الإدارة من ضبط المصنع الثاني وهو عبارة عن طابق ارضي يعلوه ثلاثة طوابق كائن بقرية " ميت يعيش " دائرة مركز ميت غمر خاص بشخص يدعى احمد عبد العظيم حامد السيد ٣٧ عاما صاحب المصنع ومقيم قرية "ميت يعيش" دائرة المركز وبتفتيشه عثر علي ٢ عجان لبان و٣ ماكينة تغليف كمبيوتر و٢ حلة تسييح شيكولاته و٣ ماكينة تقطيع وكميات من مواد التصنيع الخام وكميات من منتجات الحلويات مجهولة المصدر "جاري حصرها".