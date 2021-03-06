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مرأة

بعد الفستان المثير .. أجرأ إطلالات ليلى أحمد زاهر .. شاهد

السبت 06/مارس/2021 - 10:08 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد ما نشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، خلال حضوره حفل زفاف البلوجر دينا داش.

وأثارت ليلي أحمد زاهر؛ الجدل بعد ظهورها بالفستان الأزرق الجريء الذى كشف عن رشاقتها وقوامها المثالى من خلال تصميم الفستان ذات الأكتاف المكشوفة وفتحة من الأمام الساق.

وتتميز ليلي أحمد زاهر ؛ فى الفترة الأخيرة باهتمامها باختيار الملابس والمكياج الذى يلائم بشرتها الطبيعة.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة ليلي أحمد زاهر.

بعد الفستان المثير .. أجرأ إطلالات ليلى أحمد زاهر .. شاهد
بعد الفستان المثير .. أجرأ إطلالات ليلى أحمد زاهر .. شاهد
بعد الفستان المثير .. أجرأ إطلالات ليلى أحمد زاهر .. شاهد
بعد الفستان المثير .. أجرأ إطلالات ليلى أحمد زاهر .. شاهد
بعد الفستان المثير .. أجرأ إطلالات ليلى أحمد زاهر .. شاهد
بعد الفستان المثير .. أجرأ إطلالات ليلى أحمد زاهر .. شاهد
بعد الفستان المثير .. أجرأ إطلالات ليلى أحمد زاهر .. شاهد
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