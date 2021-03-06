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منوعات

قنبلة ضحك.. بسنت عمرو أصغر كوميديانة وتحلم بالتمثيل مع أحمد حلمي

السبت 06/مارس/2021 - 05:11 م
صدى البلد
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احمد شريف - تصوير : هدير عبده

بإبتسامة وخفة دم تلفت الأنظار خطفت " بسنت عمرو" أصغر كوميديانة في مصر صاحبة الـ8 سنوات، قلوب متابعيها عبر تطبيق تيك توك ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، بتلقائيتها في الرد وسرعة بديهتها في التعامل مع الآخرين والمقربين إليها.


بدأت " بسنت" صاحب الضحكة الطفولية الخلابة، في إعداد الفيديوهات الكوميدية مع خاليها " أحمد وإسلام" منذ قرابة عام، لتصبح تريند عبر تطبيق التيك توك ويذاع صيتها بشكل كبير لخفة دمها وحب الناس لها عبر " قفشاتها" المميزة.


وتتعمد "بسنت" مشاكسة خاليها "أحمد وإسلام" والسخرية منهما بكلمات كوميدية احبها رواد التواصل الإجتماعي، لتصبح نجمة من النجوم الصغيرة عبر فضاء التواصل الإجتماعي، ويصبح لديها ملايين المتابعين الذين يشدون بخفة دمها المثيرة للجدل.


لدى " بسنت" أصغر كوميديانة في مصر، العديد من الأصدقاء في المدرسة، جميعهم من البنات لأنها لا تفضل مصادقة  الصبيان ، وذلك وفقا لتعبيرها لموقع "صدى البلد".


وتحلم " بسنت" بأن تكون طبيبة لتداوي المرضى وتعتني بهم، وتمنحهم الدواء في المواعيد المحددة كما تعلمت من والدها الصيدلي حين كان يصحبها إلى الصيدلية التي يعمل بها والتي تفضل الذهاب إليها دائمًا.


وتشعر "بسنت" بالسعادة عندما تتلقى التعليقات التي تشيد بموهبتها الكوميدية، من قبل رواد التواصل، حيث ينتابها إحساس بأنها سبب في رسم الإبتسامة في وجه محبيها وسبيل لاضحاكهم بشكل  مبهج وجميل.


وتعيش "بسنت" حالة من الألفة والترابط مع خاليها " أحمد وإسلام"، اللذان لا يكفان عن المزاح و اللعب معها، بشكل يؤكد على مدى حبهما لها وتميزها لديهما عن باقي أطفال الأسرة، ليكون لدى" بسنت" نصيب الأسد في حب خاليها المقربان لها دائما.


وتتمنى " بسنت" بأن تلتقي بالنجم "أحمد حلمي" وتقوم بأحد الأدوار معه لحبها وعشقها الشديد له، حيث شاهدت " بسنت" جميع أفلامه لكون " أحمد حلمي" الممثل المفضل والأقرب إلى قلبها، حيث تتشبث بأمل لقائه والتمثيل معه.

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