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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. انعقاد الاجتماع الثانى للجنة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

الأحد 07/مارس/2021 - 12:01 ص
غسل الأموال
غسل الأموال
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قسم الاقتصاد
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة اجتماعها الثاني لعام 2021 برئاسة عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة، وحضور معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وذلك لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بها.

  و ذكر تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"  أن اللجنة الوطنية  اطلعت على التقدم الملحوظ الذي حققته مختلف الجهات الاتحادية في تنفيذ المبادرات التي تضمنتها خطة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها.

  وأقر أعضاء اللجنة التدابير المضادة التي يتوجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيقها بشأن الدول عالية المخاطر، وسيتم نشر هذه التدابير على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية والمواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الرقابية بعد تعميمها على الجهات المرخصة من قبلها للعمل بها.

ووافق الأعضاء على اللوائح المتعلقة بمزودي نشاط خدمات الشركات ونشاط خدمات متابعة الأعمال والمعاملات للحد من الجرائم المالية.

  كما تم اعتماد النسخة الأولى من الدليل الوطني بشأن المعلومات المالية والتحقيقات المالية والتحقيقات المتعلقة بغسل الأموال لدولة الإمارات، إلى جانب إقرار المدة الزمنية لتحديث البيانات بشكل دوري.

ويسعى الدليل الوطني لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ورفع فعالية إجراءات الدولة بشأنها من خلال تطبيق نهج وطني موحد.

  وقال عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي: "نؤكد التزامنا التام باتخاذ التدابير وتطبيق المتطلبات والمعايير اللازمة التي من شأنها تعزيز أطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة، وباعتبار دولة الإمارات مركزا ماليا عالميا، سنواصل تكثيف جهودنا في التصدي لهذه الجرائم بإجراءات وأنظمة تكنولوجية متينة وتقديم حلول فعالة للتخفيف من أية مخاطر قد تواجه الاقتصاد الوطني
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