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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. اكتشف الفرق بين التكميم الدقيق والعادي.. أستاذ صدر يتوقع نهاية فيروس كورونا بهذه الطريقة.. تفاصيل

السبت 06/مارس/2021 - 08:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الاخبار خلال التقرير التالي..


قال الدكتور أحمد شبانة استشاري جراحات المناظير والسمنة، إن التكميم الدقيق هو نفس فكرة التكميم العادي للمعدة حيث يتم استئصال جزء من المعدة تقريبا 80% من حجها، ولكن الفارق هو استخدام أدوات جراحية دقيقة جدًا لا يتعدى سمكها 2 مللى.علاج القولون العصبي.. للرجال والنساء

يعتمد علاج القولون العصبي في السيطرة على الأعراض والمسببات؛ حيث ان القولون العصبي يصيب كل من النساء والرجال مع العلم أن متلازمة  القولون العصبي تحدث ما بين 6-18٪ من الناس في جميع أنحاء العالم، مما يجعلهم يبحثون عن علاج القولون العصبي.


قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن حالات وفيات كورونا بدأت في الظهور مجددا بعدما انخفضت لمدة شهر تقريبا، مشيرا إلى أن الحالات الخفيفة المصابة بكورونا أعلى كثيرا من الحالات المتوسطة والشديدة.


قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن الوصلة الشريانية الوريدية عبارة عن فتحة تصل الشريان بالوريد لتساعد على تدفق الدم، وهي ضرورية لمرضى الغسيل الكلوي، وتعتبر أفضل من القسطرة العنقية وهناك أكثر من نوع للوصلات الشريانية الوريدية.


يعاني كثير من الأشخاص بسبب غضروف الظهر، ويعاني البعض من الأعراض شديدة للغاية، ولا يمكن التحرك بشكل جيد او تحريك المفصل. 

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