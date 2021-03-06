نشرة المرأة والصحة.. اكتشف الفرق بين التكميم الدقيق والعادي.. أستاذ صدر يتوقع نهاية فيروس كورونا بهذه الطريقة.. تفاصيل

قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن حالات وفيات كورونا بدأت في الظهور مجددا بعدما انخفضت لمدة شهر تقريبا، مشيرا إلى أن الحالات الخفيفة المصابة بكورونا أعلى كثيرا من الحالات المتوسطة والشديدة.