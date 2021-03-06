اقتصاد الإمارات.. غرفة أبوظبي تبحث التعاون التجاري مع دول أمريكا الوسطى

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بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي ودول أمريكا الوسطى، بما يخدم بيئة الأعمال والمستثمرين لدى الجانبين.جاء ذلك خلال استقبال محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة في مقر الغرفة، سفراء دول أمريكا الوسطى لدى الدولة سعادة فرانسيسكو شاكون سفير كوستاريكا، وسعادة خوليو كاستانيوس سفير جمهورية الدومنيكان، وسعادة لارس بيرا سفير غواتيمالا، وسعادة ريكاردو لافييري سفير بنما.وثمن الرميثي خلال تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية " وام" بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعبدالله غرير القبيسي وهلال محمد الهاملي نائبا مدير عام الغرفة، زيارة السّفراء لغرفة أبوظبي، مبديًا تطلعه بأن تسهم في الوصول إلى آفاق رحبة من التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي ودول أمريكا الوسطى، وبما يرتقي بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.وأشار إلى أن غرفة أبوظبي وانطلاقًا من دورها الرائد في دعم قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، فإنها على أتم الاستعداد لتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم بيئة الأعمال والمستثمرين لدى الجانبين.من جانبه، أشاد فرانسيسكو شاكون سفير جمهورية كوستاريكا بالنيابة عن دول أمريكا الوسطى بحفاوة وحسن الاستقبال، لافتًا إلى أن دولة الإمارات تمتلك كل المقومات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وذلك في ظل ما تتمتع به من مزايا وإمكانيات اقتصادية جاذبة للأعمال.وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي، واستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة في دول أمريكيا الوسطى، والتي يمكن أن تتوفّر للمستثمرين الإماراتيين، وبالشكل الذي يخدم المصالح الثنائية المشتركة.