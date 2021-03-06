أحمد مهنى يؤكد : زيارة الرئيس للسودان ضرورية وهامة للغاية

أكد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، إلى السودان، والتى تأتى فى وقت غاية للأهمية والضرورة، وتعد الأولى منذ سقوط نظام حكم الرئيس عمر البشير.





وأضاف "مهنى"، أن العلاقات بين القاهرة والخرطوم علاقات قوية منذ قديم الأزل، وهى تأتى للتنسيق الدبلوماسي الثنائي بين الطرفين فى ظل التعنت من قبل إثيوبيا بشأن قضية سد النهضة، خصوصا فى وقت التحديات والمخاطر التى تمر بها المنطقة.





وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن البلدين لهما وضع استراتيجي خاص فالزيارة تعيد العلاقات لطبيعتها، بالإضافة إلى أن المباحثات ستتطرق إلى عدد من الموضوعات الهامة فى كافة المجالات، ومناقشة المشروعات التنموية والبنية التحتية بين البلدين.





وقال "مهني"، إن مصر لها موقف ثابت نحو قضية سد النهضة فيما يخص ملئ وتشغيله، بما يراعى عدم الإضرار بدولتى المصب.



