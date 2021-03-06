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فن

جاكيت جلد.. سلاف فواخرجي فى إطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

السبت 06/مارس/2021 - 04:49 م
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
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محمد بدران
شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورًا جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلاف فواخرجي في الصورة بإطلالة شتوية انيقة مرتديه جاكيت جلد اسود وبنطال جينز مميز وقبعة، ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلًا علي كتفيها، مع ميك أب ناعم بالألوان الترابية، وبعض الاكسسوارات الرقيقة باللون الفضي.

وأعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على مشاركتها خلال الموسم الرمضاني المقبل 2021 من خلال عمل يحمل اسم "الكندوش" وهو من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين.


يذكر أن سلاف فواخرجي تعرضت لحملة هجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بوستر مسلسلها الأخير " شارع شيكاغو" الذي ظهرت فيه بجرأة، وتظهر وهي تحاول ان تقبل بطل العمل.

ووصف البعض البوستر بـ الخادش للحياء، وتم توجيه انتقادات لاذعة لسلاف فواخرجي وأبطال العمل .

وكان موقف زوج سلاف فواخرجي صادما للبعض عندما نشر البوستر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق قائلا :" "بعدستي، موفقة سولاف الغالية"،ليضع حدا للشائعات التي طالت سلاف فواخرجي وزوجها بأنهما اختلفا بسبب البوستر وقررا الانفصال. 

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