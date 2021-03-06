أب يعاني من شلل نصفي ويستغيث بالمسئولين لتوفير سكن له ولابنه

أرسل القارئ السيد حسن السيد شكواه، لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد، عن عدم توفر مسكن له هو وابنه الذي يبلغ من العمر ٥ سنوات.





وقال السيد حسن أنه يعاني من شلل نصفي، ولا يقدر علي العمل حتي يصرف علي ابنه "حسن"، ويتخذان شوارع المحلة الكبري مسكنًا لهم.





ويناشد السيد حسن الحكومة المصرية ومحافظ الغربية، بالنظر اليه هو وابنه بعيون الرحمة، وتوافر مسكن لهم حتي لا يمكثون في الشارع دون مآوي.





وأشار السيد حسن إلى عدم وجود زوجته معه، ولا أهالي أو أقارب حتي يساعدوه في محنته، مستغيثا بالمسئولين لمساعدته خوفًا من مكوث ابنه في الشارع.





للتواصل مع القارئ: ٠١٠٣٣٠٢٢٦٩٣









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