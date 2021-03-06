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بين الناس

أب يعاني من شلل نصفي ويستغيث بالمسئولين لتوفير سكن له ولابنه

السبت 06/مارس/2021 - 05:31 م
صدى البلد
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منار نور
أرسل القارئ السيد حسن السيد شكواه، لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد، عن عدم توفر مسكن له هو وابنه الذي يبلغ من العمر ٥ سنوات. 

وقال السيد حسن أنه يعاني من شلل نصفي، ولا يقدر علي العمل حتي يصرف علي ابنه "حسن"، ويتخذان شوارع المحلة الكبري مسكنًا لهم. 

ويناشد السيد حسن الحكومة المصرية ومحافظ الغربية، بالنظر اليه هو وابنه بعيون الرحمة، وتوافر مسكن لهم حتي لا يمكثون في الشارع دون مآوي. 

وأشار السيد حسن إلى عدم وجود زوجته معه، ولا أهالي أو أقارب حتي يساعدوه في محنته، مستغيثا بالمسئولين لمساعدته خوفًا من مكوث ابنه في الشارع.  

للتواصل مع القارئ: ٠١٠٣٣٠٢٢٦٩٣


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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