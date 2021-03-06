ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس طبيبة متهمة بالتسبب في وفاة مسن خلال تنفيذ حكم قضائي بالشرقية

السبت 06/مارس/2021 - 05:14 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
قررت نيابة أبو حماد بحبس طبيبة بيطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالتسبب في وفاة مُسن أثناء تنفيذ حكم قضائي بضم حضانة أحفاده الثلاثة إلى جدتهم، والدة الطبيبة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وفاة "محمود.م" 65 عامًا، موظف بالمعاش، مُقيم بقرية "الشيخ جبيل" بأبو حماد يفيد انه أثناء توجه مأمورية لتنفيذ الحكم في القضية رقم 1325 مستأنف بلبيس لسنة 2019، بتسليم وضم حضانة أحفاده الثلاثة إلى جدتهم لوالدتهم، وذلك بعد صدور حكم لصالحها بعد وفاة ابنتها.

وأضافت التحريات الأولية، أنه أثناء تنفيذ الحكم امتنع الجد عن تسليم الأطفال، فيما حدثت مشادة كلاميه، وبعدها سقط الجد مغشيًا عليه، وبتوقيع الكشف الطبي أفاد مفتش الصحة بوفاته دون وجود شبهة جنائية.

فيما اتهم نجل المتوفى خالة الأطفال، طبيبة بيطرية كانت رفقة جدتهم لتنفيذ حكم ضم حضانة أبناء شقيقتها، بالتسبب في وفاة والده، بدفعها له ليسقط أرضًا، فيما تم ضبط المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.
Advertisements
Advertisements

بأمر السيسي.. تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وإلغاء الضريبة كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

بعد إعلانها إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك.. سرقة تردد قناة مكسبي.. تفاصيل

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

السيسي يصدق على قانون إرجاء العمل بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري

مجموعة الأهلي.. تعادل سلبي بين المريخ وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

خاص.. علي محمد علي: خسارة سيمبا ستحفز لاعبي الأهلي أمام فيتا.. والترجي نقطة الانطلاق للزمالك

توقعات بحدوثه خلال الشهر الجاري.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

عداد الغاز المنزلي.. وزارة البترول تواصل التحذير بخصوص فواتير شهر مارس

سيدة تنشر مقطع فيديو لشقتها الجديدة وتكتشف مفاجأة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللانشون فى المنزل

علاج غضروف الظهر.. وأهم الأعراض

باللحمة المفرومة.. 3 أكلات شهية ومغذية للشيف شربيني