حبس طبيبة متهمة بالتسبب في وفاة مسن خلال تنفيذ حكم قضائي بالشرقية

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وفاة "محمود.م" 65 عامًا، موظف بالمعاش، مُقيم بقرية "الشيخ جبيل" بأبو حماد يفيد انه أثناء توجه مأمورية لتنفيذ الحكم في القضية رقم 1325 مستأنف بلبيس لسنة 2019، بتسليم وضم حضانة أحفاده الثلاثة إلى جدتهم لوالدتهم، وذلك بعد صدور حكم لصالحها بعد وفاة ابنتها.





وأضافت التحريات الأولية، أنه أثناء تنفيذ الحكم امتنع الجد عن تسليم الأطفال، فيما حدثت مشادة كلاميه، وبعدها سقط الجد مغشيًا عليه، وبتوقيع الكشف الطبي أفاد مفتش الصحة بوفاته دون وجود شبهة جنائية.





فيما اتهم نجل المتوفى خالة الأطفال، طبيبة بيطرية كانت رفقة جدتهم لتنفيذ حكم ضم حضانة أبناء شقيقتها، بالتسبب في وفاة والده، بدفعها له ليسقط أرضًا، فيما تم ضبط المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.