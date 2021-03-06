محافظ شمال سيناء يتابع توزيع الدفعة الأولى من لقاح كورونا

شهد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم توزيع الدفعة الأولى من لقاح كورونا على المستحقين فى مستشفى العريش العام.





قام بزيارة تفقدية لمركز التطعيم ضد فيروس كورونا بالمستشفى ، وذلك بحضور كل من : الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى ، الدكتور أحمد منصور مدير عام المستشفى ، وعدد من الأطباء والمتخصصين والعاملين بالطب الوقائى .





وأكد المحافظ، اهتمام الدولة بالمواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظة شمال سيناء ، وتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم فى ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا حرصا على سلامتهم .



وأطمأن المحافظ ،على سير أعمال توزيع اللقاح على المواطنين فى مركز التطعيم بمستشفى العريش العام وفقًا للإجراءات والضوابط التى اتخذتها وزارة الصحة لمكافحة العدوى وعدم انتشار الفيروس .. مع الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم .



وأشار المحافظ إلى وصول عدد 200 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد الى مركز التطعيم بمستشفى العريش العام .. مؤكدًا تسجيل عدد 156 مواطنًا بشمال سيناء لتلقى اللقاح عن طريق موقع الوزارة ، وقد تم اخطارهم لتلقى اللقاح ، وهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين فى وحدات العزل والقطاع الصحى مشيرا الى استمرار التسجيل للفئات المستحقة وفتح باب التسجيل للمواطنين الغير قادرين على التسجيل بأنفسهم على موقع الوزارة .. حيث يتم تسجيلهم فى مركز التطعيم داخل المستشفى .



وأكد المحافظ أن التطعيم مجانى بدون أى مقابل ، وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة الثالثة عصراغ حتى التاسعة مساء يوميا بما فى ذلك من عطلات .. مشيرا الى الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا .

وناشد المحافظ المواطنين بالتسجيل للحصول على التطعيم للوقاية من كورونا مشيرا الى أنه آمن ، وأن الدكتورة وزيرة الصحة كانت من أوائل من تلقى التطعيم ، وقد قام المحافظ بالتسجيل للحصول على التطعيم لطمأنة المواطنين .



وقدم المحافظ الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لدعم القطاع الصحى فى المحافظة بكافة الاحتياجات .. كما شكر القوات المسلحة التى تولت تجهيز واعداد المركز خلال أسبوع لبدء تطعيم المواطنين .



أشار وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إلى أن العمل مستمر فى تلقى تسجيل طلبات المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل ، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة كورونا ، وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطن المصرى .



وأعلن أنه تم تجهيز غرفة لما بعد التطعيم لبقاء الشخصفيها بعد تطعيمه للقاح لمدة نصف ساعة لملاحظة حالته كما تتم متابعته أسبوعيا .. مشيرا الى أن التطعيم آمن وليست له أية آثار جانبية حيث تم ملاحظة المواطنين بعد حصولهم على الطعم ، ولم يظهر أى شىء عليهم حتى الآن .



وأضاف أنه تم أمس تطعيم عدد 13 فردا بلقاح كورونا من المسجلين ، وتم اليوم تسجيل 40 فردا وحصل منهم على اللقاح حتى الآن 10 أفراد .. حيث تم توفير الطواقم الطبية وتدريبها على التسجيل الطبى واعطاء اللقاح ، وأن من يلقى أى مشكلة فعليه الاتصال بالخط الساخن .



ومما يذكر أنه تم فتح الموقع الالكترونى لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين عليه لتلقى لقاح فيروس كورونا .. كما تم تخصيص خط ساخن للمزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح .

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