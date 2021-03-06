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منوعات

بحضور زوجته وابنه.. نيكولاس كيج يعقد قرانه على فتاة تصغره بـ30 عاما

السبت 06/مارس/2021 - 05:23 م
صدى البلد
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أحمد شريف

عقد النجم الأمريكي نيكولاس كيج ، 56 عامًا ، قرانه للمرة الخامسة بصديقته البالغة من العمر 26 عامًا ريكو شيباتا في حفل صغير في لاس فيجاس حيث انضمت زوجته السابقة وابنه في الاحتفالات.



وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن  الممثل الحائز على جائزة الأوسكار تزوج  من ريكو في حفل زفاف "حميم" في فندق Wynn Casino and Hotel في Sin City  في 16 فبراير ، مع التاريخ الذي تم اختياره لتكريم عيد ميلاد والد العروسة الراحل، حيث تعد هذه الزيجة هي الخامسة لنجم هوليوود.



 أكد كيج ، الذي انتهى زواجه الرابع من إريكا كويكي بعد أربعة أيام فقط في عام 2019 ،  أنه يستمتع بنعيم زواجه الجديد.


 وقال لموقع للصحيفة أنه سعيد للغاية بهذا الزيجة وأنه على وفاق كبير مع عروسه الخامسة.


وأوضحت الصحيفة  العروس أرادت زي  كيمونو المخصص للزفاف الياباني والذي صنع يدويًا باللون الأسود من كيوتو الذي يفصل من ثلاث طبقات.


كما  أمسكت العروس بباقة من الورود الصفراء والحمراء التي كانت تتماشى مع أحمر شفاهها الأحمر الساطع ، وكان  شعرها الداكن الطويل  يتساقط على كتفيها.


 ارتدى كيج سترة توم فورد توكسيدو سوداء كاملة مع عروة وردية صفراء لتتناسب مع باقة ريكو.



 سارت ريكو في الممر على موسيقي أغنيتها المفضلة Winter Song من Kiroro قبل أن تتبادل النذور الكاثوليكية والشينتو التقليدية بشعر من والت ويتمان وهايكو ، وفقًا لما قاله  أحد الممثلين عن الفنان الأمريكي لصحيفة ديلي ميل.


وقالت الصحيفة أنه تم تصوير الزوجين السعداء محاطين بالشموع البيضاء وأوراق الشجر الخضراء في فندق Primrose Courtyard بالفندق بينما كان القس ريتشارد إي والتر يؤدي الحفل ، قبل أن يسير العروسين يدا بيد إلى الفندق.


 بعد الزفاف ، أقام العروس والعريس ، اللذان التقيا في شيغا باليابان ، منذ أكثر من عام ، احتفالًا صغيرًا حضرته الزوجة "نيكولاس" الثالثة أليس كيم التي ظلت  صديقته  الحميمة وهي برفقة  وابنهما كال.

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