محافظ كفر الشيخ: بدء منظومة الرصد المرئي لجميع الميادين.. فيديو

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم بدء منظومة الرصد المرئي ليتم المتابعة الجيدة، سواء الصوتية أو المرئية لجميع الميادين بالمحافظة، منوها بأنه تم إنشاء منظومة الجيومكانية، وذلك ساعد أن يتم الرصد على أرض المحافظة بصورة لحظية.
وأضاف "نورالدين" خلال حواره المذاع عبر فضائية "تن"، أنه تم التنسيق مع المساحة العسكرية وإدارة التحول الرقمى وأوائل طلاب جامعة المحافظة للإلتحاق بمنظومة الجيومكانية.
وتابع محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تكويد جميع عقارات المحافظة، إضافة إلى تنفيذ العديد من الأمور التى تقودها لتطبيق هذا النظام الرقمي التى تسعى الدولة في تحقيقه.
واستقبل اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، الدكتور عمرو طلعت ،وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتفقد عدد من المشروعات التي تشهدها المحافظة.
جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي ، السكرتير العام ،واللواء ياسر حفناوي ،السكرتير المساعد والدكتور شريف فاروق ،رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس عادل حامد ،العضو المنتدب ،والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ،والمهندس عمرو محفوظ ،الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان عاشور ،مدير المعهد القومي للإتصالات ،والدكتورة هبة صالح ،رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ،واللواء إيهاب صادق، مستشار الوزير لشئون العلاقات العامة ،ومحمد حنفي ،مستشار الوزير للإعلام ،والدكتور معتز طه، المشرف على قطاع مكتب الوزير ،والمهندسة هدى دحروج ،رئيس الإدارة المركزية لتنمية المجتمع ،والدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة ،والدكتورة نهى ربيع، مدير التدريب بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، و أشرف عبد الونيس ،عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس النواب الدكتورة هدى الطنباري ، والمهندس باسم حجازي، وعلي أبو أحمد.