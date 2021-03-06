محافظ كفر الشيخ: بدء منظومة الرصد المرئي لجميع الميادين.. فيديو

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم بدء منظومة الرصد المرئي ليتم المتابعة الجيدة، سواء الصوتية أو المرئية لجميع الميادين بالمحافظة، منوها بأنه تم إنشاء منظومة الجيومكانية، وذلك ساعد أن يتم الرصد على أرض المحافظة بصورة لحظية.





وأضاف "نورالدين" خلال حواره المذاع عبر فضائية "تن"، أنه تم التنسيق مع المساحة العسكرية وإدارة التحول الرقمى وأوائل طلاب جامعة المحافظة للإلتحاق بمنظومة الجيومكانية.





وتابع محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تكويد جميع عقارات المحافظة، إضافة إلى تنفيذ العديد من الأمور التى تقودها لتطبيق هذا النظام الرقمي التى تسعى الدولة في تحقيقه.



