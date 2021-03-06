عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة

شارك الدكتور كمال حسن غلاب عميد المعهد في المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة الذي عقد في الفترة من ٦-٧ مارس ٢٠٢١ بنظام الهجين، في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،

تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم

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