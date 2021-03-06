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تعليم

عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة

السبت 06/مارس/2021 - 06:03 م
المؤتمر الدولي الثاني
المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة
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نبيل أبو السعود
شارك الدكتور كمال حسن غلاب عميد المعهد في المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة الذي عقد في الفترة من ٦-٧ مارس ٢٠٢١ بنظام الهجين، في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم.

وصرح الدكتور كمال غلاب بأن المؤتمر يأتي في إطار تطوير مراكز الإتاحة في التعليم العالي للطلاب ذوي الإعاقة في شمال إفريقيا.

وأشار غلاب إلى أن المؤتمر سيركز في دورته الثانية على بناء المعرفة وحملات التوعية لجميع المعنيين لدمج الطلاب ذوي الإعاقة (SwD) وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (PwD)، وكذلك زيادة الوعي حول فعالية مراكز الإتاحة في مؤسسات التعليم العالي (AC) والتكنولوجيا المساعدة وشبكة أصحاب العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب الطلاب ذوي الإعاقة للتوظيف وريادة الأعمال.

ويناقش المؤتمر في الجلسات التي يقدمها متحدثون من أوروبا ومصر والمغرب حول قضايا الإعاقة والممارسات الجيدة المتعلقة بها، كما سيتم تنظيم العديد من ورش العمل وعرض بعض قصص النجاح لأشخاص ذوي الإعاقة، وإقامة معرض لوسائل التكنولوجيا المساعدة ونقاشات لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون في مجالات التعليم ودور المجتمع المدني والمسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات وريادة الاعمال تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل.

عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة
عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة
عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة
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