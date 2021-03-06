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حوادث

إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بـ المنيا

السبت 06/مارس/2021 - 05:29 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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ايمن رياض
اصيب 12 شخصا جميعهم من محافظة أسيوط في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز ديرمواس جنوب المنيا بعد أنفجار أحد اطارات السيارة وتم نقل المصابين لمستشفي ملوي العام والتي قامت بتحويل 5 حالات لمستشفي المنيا الجامعي بسبب خطورة حالاتهم.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من عمليات النجدة بوصول بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول 12 شخص مصابين بإصابات مختلفة نتيجة وقوع حادث إنقلاب سيارة كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوي الغربي وأنه تم تحويل 5 حالات منهم لمستشفي المنيا الجامعي لسوء  حالتهم وهم هبه. ع. ع 18 سنه ومحمد. خ. ح 15 سنه وصلاح. ك. ع 50 سنه ومني. م. ع 45 سنه ونورهان. م. ع 45 سنه .


تبين من تحريات البحث الجنائي برئاسة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا أن المصابين كانوا يستقلون سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي قادمين من محافظة القاهرة في طريقهم لمحافظة أسيوط وأمام قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا انفجر أحد إطارات الميكروباص مما أدي لأنقلابه وإصابة مستقليه ونقلهم لمستشفي ملوي العام.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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