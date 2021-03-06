دراسة.. دواء للكوليسترول يخفض نسبة الوفاة من كورونا بنحو 50%

في عام 1986، صنعت شبكة "بي بي سي"، فيلمًا لسلسلة العلمية حول فئة جديدة رائعة من العقاقير تسمى الستاتين.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أظهرت الدراسات أن العقاقير المخفضة للكوليسترول يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول لديهم.





بعد 35 عامًا، أصبحت العقاقير المخفضة للكوليسترول الآن واحدة من أكثر العقاقير الموصوفة شيوعًا في المملكة المتحدة، حيث يتناولها حوالي ثمانية ملايين شخص.





وفي العام الماضي، على سبيل المثال ، كانت هناك ادعاءات بأن العقاقير المخفضة للكوليسترول قد تزيد من خطر الوفاة من Covid-19، حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين تم قبولهم في العناية المركزة يميلون إلى انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم ، لذلك كان هناك خوف من أن تناول الأدوية الخافضة للكوليسترول قد يجعلك أكثر عرضة للخطر.





ولكن تبين أن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة، وأنه في الواقع، هناك الآن أدلة متزايدة على أن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول قد يحميك بالفعل من الموت من كوفيد.





في دراسة جديدة نشرت قبل أسبوعين، قارن أطباء من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة مصير 648 مريضًا بفيروس كورونا كانوا يتناولون أدوية الستاتين عند دخولهم المستشفى مع مجموعة مماثلة لم تكن كذلك، واتضح أن المرضى الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول كانوا أقل عرضة بنسبة 50 في المائة للوفاة من فيروس كورونا.