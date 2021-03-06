لا صحة للأنباء المتداولة بشأن بيع أصول تشاد في خط أنابيب الغاز الكاميرون - تشاد

أكد المدير العام لشركة تشاد للمحروقات إبراهيم محمد جموس، اليوم /السبت/، أنه لا نية لدى حكومة إنجامينا لبيع حصة من أصولها في خط أنابيب الغاز الكاميرون-تشاد لصالح الشركة الوطنية للمحروقات في الكاميرون(أس إن أتش).





وفي بيان نشرته الصحف المحلية، قال جموس إن الأنباء المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، نافيا إجراء أيه اتصالات مع شركة " أس أن أتش" تتعلق بشراء جزئي للأصول التشادية في خط أنابيب الغاز، مؤكدا أنه لم يتم تفويض أي شركة استشارية من قبل حكومة تشاد للشروع في مفاوضات لبيع أي من الأصول.





وكانت تقارير إعلامية أشارت مؤخرا بأن الشركة الوطنية للمحروقات في الكاميرون، قد قدمت عرضًا بقيمة 150 مليار فرنك أفريقي للاستحواذ على 21% من الحصة التي تمتلكها شركة تشاد للمحروقات في خط أنابيب النفط بين تشاد والكاميرون .





يشارة إلى أن خط أنابيب الكاميرون- تشاد يربط بين مدينة دوبا التشادية بكريبي في الكاميرون ويبلغ طول هذا الخط أكثر من 1000 كيلومتر ويعمل منذ عام 2003، حيث تتيح هذه البنية التحتية تصدير ما يقرب من 40 مليون برميل من النفط المنتج ،في حقول النفط في تشاد كل عام من قبل شركات مثل شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) وإكسون موبيل و بتروناس.







