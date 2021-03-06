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أخبار العالم

إسرائيل تؤجل حملة تطعيم آلاف العمال الفلسطينيين ضد كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 05:30 م
إسرائيل تؤجل حملة
إسرائيل تؤجل حملة تطعيم آلاف العمال الفلسطينيين ضد كورونا
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قسم الخارجي
قررت إسرائيل تأجيل حملة تطعيم آلاف العمال الفلسطينيين والتي كانت مقررة غدا الأحد، بسبب عدم توفر الميزانية.

وذكرت "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن تأجيل حملة التطعيم في معابر الضفة والمناطق الصناعية الإسرائيلية يأتي بسبب "تأخيرات إدارية"، مضيفة أن الموعد الجديد للحملة سيحدد لاحقا.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن التأخير يأتي بناء على رغمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية يسرائيل كاتس في تمويل حملة التطعيم من موازنة خارجية لم يتم إقرارها بعد.

وتتعرض إسرائيل لانتقادات واسعة لعدم تحركها لتطعيم الفلسطينيين القاطنين في الضفة وقطاع غزة، خاصة هؤلاء الذين يعملون لصالح الشركات والمؤسسات الإسرائيلية، حيث يوجد بالضغة الغربية نحو 100 ألف فلسطيني يعلمون في تل أبيب.

كانت السلطات الفلسطينية تسلمت كميات من جرعات لقاح كورونا تكفي لتطعيم 6 آلاف شخص فقط، ما يعني عدم توفر اللقاح لمعظم الفلسطينيين في الضفة والقدس وقطاع غزة.
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