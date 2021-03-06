بعد فكرة طرح الدروس الالكترونية العام المقبل.. إدخال إمكانيات جديدة في العملية التعليمية .. وخبراء: يجب زيادة الجوانب العملية وتطوير الدبلومات التربوية للمعلمين

"الجيوشي":

تأهيل طلاب الدبلومات المهنية على الامكانات التكنولوجية الحديثة .. وزيادة الجوانب العملية

خبير تربوي :

يجب تطوير المحتويات الاكاديمية للدبلومة التربوية للمعلمين .. وإدخال تخصصات جديدة





وسط التطور الهائل الذي يشهده العالم في مختلف المجالات والتخصصات ، تسعى الجامعات لمواكبة هذه التطورات في شتى المجالات وعلى رأسها مجال التعليم بكافة مراحله الدراسية ، من خلال إدخال التكنولوجيات الحديثة في العملية التعليمية واستغلالها وزيادة الدبلومات والبرامج الدراسية ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" اراء خبراء التعليم حول هذه الدبلومات ومدى إسهامها في تطوير العملية التعليمية .





قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق ، إن الدبلومة التربوية لاعداد المدرسين تعد من الأدوات الهامة في تأهيل المعلمين في كافة المجالات والتخصصات وتزويدهم بالمعارف في شتى المجالات وزيادة خبراتهم ومهاراتهم ، وكذلك السلوكيات التي سيقومون بتزويدها لطلابهم فيما بعد .





وأضاف "الجيوشي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه يجب التطبيق والممارسة لهذه الدراسات والتخصصات التي تتضمنها مثل هذه الدبلومات ، بحيث لا تقتصر على الدراسة فقط للحصول على مؤهل ، لافتا إلى ضرورة التطبيق العملي ، من خلال الممارسة الميدانية لطلاب هذه الدبلومات في المدارس واختلاطهم بالطلاب ، من خلال عمل تكليفات لهم .





وأوضح ، أن الأهم من الدراسة الأكاديمية الممارسة العملية لهذه الدراسات التي تتضمنها الدبلومات ، بحيث يكون هناك جيل قادر على تخريج الطلاب المؤهلين على مختلف الجوانب والمستويات ، مع وجود تحديث للمحتويات الخاصة بهذه الدبلومات ، وإدخال تخصصات جديدة ، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده في الوقت الحالي في كافة المجالات .





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وأشار "الجيوشي" إلى أن إدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم أصبح أمرا ضروريا ، بسبب الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها في ظل جائجة "كورونا" للوصول من خلال هذه الامكانات التكنولوجية للطلاب داخل منازلهم وطرح المقررات والبرامج الدراسية لهم ، فاستخدام هذه الامكانات أصبح إجباريا وليس اختياريا .





ولفت إلى أنه بالنسبة لفكرة الفصول الدراسية التي يدرس طرحها بالمدارس خلال العام القادم ، يجب أن يكون هناك دراسة لإمكانياتنا ، مع ضرورة توافر بنية تحتية قوية وتنظيم محكم لتعميم هذه الفكرة وإدارتها بشكل صحيح .





وأكد على ضرورة تأهيل المدرس والطالب أيضا ، على استخدام هذه الامكانيات وتعريفهم بمختلف التخصصات الحديثة ، وكذك متابعة وتواصل دائم بين أولياء أمور الطلاب والمدرسة لمتابعة استخدام الطلاب لهذه الامكانيات بشكل صحيح ، لأن أولياء الامور يمثلون دورا مهما في هذا الامر ، حيث يقوم بالمتابعة والتوجيه .





من جانبه ، قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي ، إن الدبلومة التربوية لإعداد المدرسين يجب أن تطور أكثر مما هي عليه ، خاصة وسط التقدم والتطورات التكنولوجية التي نشهدها خلال هذه الفترة .





وأوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن هذه التطورات يجب أن تشمل مختلف النواحي وكافة التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة إضافة إلى تطور المحتوى الأكاديمي ليشمل كل العلوم والمجالات ، مع مد فترة الدراسة بها لتكون كافية لتغطية ودراسة كل هذه المجالات .





وأضاف "فتح الله" أن هذه الدبلومة يجب أن تكون متواكية مع كافة التغيرات في المجتمع التعليمي وأساليب التعليم والتعلم ، حتى لا تكون كحل مؤقت ، وإنما يجب تطويرها للاعتماد عليها لتخريج أجيال مؤهلة على أعلى المستويات ، وتربية أجيال قادرة على استخدام كافة التكنولوجيات الحديثة وتسخيرها واستخدامها بشكل صحيح في العملية التعليمية .





وبالنسبة للفصول أو الدروس الالكترونية والتي من المقرر تطبيقها من العام القادم بالمدارس ، أشار إلى أنه لتطبيق هذه الفكرة والاعتماد عليها بشكل أساسي ، يجب أن ندرس أولا إمكانياتنا المتاحة ومعرفة مدى قوتنا في المجالات التكنولوجية ، حيث أنه يجب أن نتمتع ببنية تحتية قوية في المجالات التكنولوجية .





وأكد ضرورة تدريب الطلاب وكذلك المعلمين وأعضاء هيئة التدريس القائمين على العملية التعليمية على هذه الأساليب الحديثة وتوعيتهم بها لاستخدامها بالشكل الصحيح واستفادة الطلاب منها ، لتحقيق الأهداف المنشودة ومعالجة المشكلات التي تقابلهم أثناء استخدامها والعمل على تلافيها وتجنبها .





وتابع "فتح الله" أنه يجب أن يكون هناك خطة طويلة الأمد تعرض على المدارس والجامعات التي تستخدم هذه الأساليب الحديثة وتعريفهم بها ، من خلال الحملات الاعلامية التي تقوم بتوعية الطلاب وأولياء الأمور أيضا ، فأولياء الأمور يلعبون دورا مهما في هذا الاطار ، حيث يقومون بمتابعة وتوجيه أبنائهم ، مع زيادة الدورات والكورسات المقدمة في مختلف التخصصات والمجالات .