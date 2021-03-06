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توك شو

أحمد صلاح حسني: المرأة أقوى من الرجل في الحفاظ على أسرتها

السبت 06/مارس/2021 - 06:07 م
احمد صلاح حسنى
احمد صلاح حسنى
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ياسمين القصاص
قال الفنان أحمد صلاح حسنى، إنه من أهم أولويات الرجل؛ هو بيته وأسرته، وليس من السهل على أي رجل أن يهدم حياته الزوجية، منوها بأن المرأة أقوى من الرجل في هذه النقطة، معقبا "الست أم متقدرش تبعد عن أولادها، في الحياة العادية الست بتشوف ولادها أكثر من ابوهم"، فهنا الرجل بطبيعة عمله لم يستطع أن يري أولاده طول الوقت.

وأوضح "أحمد صلاح حسنى"، خلال استضافته فى برنامج "راجل و اتنين ستات"، أنه عند استمرار الزوجين في الزواج من أجل أولادهما رغم اختلافهما وكثرة المشاكل بينهما، يكونان زوجان يحافظان على الشكل الخارجى لأسرتهما، مضيفا " بيكونوا عايشين وعارفين من جواهم انهم مش مبسوطين".

وأكمل "حسنى"،: "في ناس كتير عايشين كدا بس اللى بيتأذى هنا هما الاولاد، بيطلعوا جافيين، علشان مبيشوفوش لغة الحب في بيتهم بين الاب والام".

ومن جهتها، قالت الفنانة هيدي كرم، إن هناك العديد من الأزواج الذين يستطيعون الاستمرار في الزواج دون طلاق لمصلحة أولادهم، قائلة "ما دام هنعيش مرتاحين ومخلصين والحياة فيها هدوء واستقرار عادي، الناس مختلفة وفى ناس تقدر تعيش في الاطار دا ويعتبر زوجته هى أم أولاده فقط وليس زوجته".
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