ننشر صورة طفل مصر الجديدة بعد إعادته لأحضان أسرته.. والأم تشكر رجال الشرطة

حصل موقع صدى البلد الاخباري علي صورة الطفل الذى نجح رجال الأمن بالقاهرة فى اعادته بعد ان ضل الطريق بمصر الجديدة، لتعود البسمه من جديد لاسرة الطفل غير مصدقين عدوته ، ووجهت الأم الشكر لرجال الشرطة على سرعة التوصل لنجلها المفقود، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة .





وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة تلقي اخطارا من المقدم أحمد وجيه رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة يفيد بتلقي القسم بلاغا من مواطن بعثوره على طفل ضل الطريق بدائرة القسم.





انتقلت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة، وبمناقشة الطفل قرر بأنه حال لهوه رفقة أصدقائه بمنطقة روكسى بالقرب من محل سكنه ضل الطريق ولم يتمكن من العودة، وعليه فقد تم اصطحابه إلى محيط منطقة سكنه وأمكن التوصل إلى محل إقامته وتم التواصل مع والدته التى أفادت بأنها كانت فى طريقها للقسم للإبلاغ عن فقد طفلها.



