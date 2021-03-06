دبلوماسي سابق : الرئيس السيسي حريص علي دعم أمن السودان

قال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص علي دعم أمن السودان.





وتابع عبد الحكم خلال مداخلة هاتفية بقناة " إكسترا نيوز"،:" هناك ربط سكك حديدية بين مصر والسودان بالإضافة لرفع نسبة الكهرباء التي تزود بها مصر السودان.





ونوه إلي أن مصر ترسل مساعدات صحية فى أوقات الجفاف للدول الإفريقية ووجود آلاف من الخبراء المصريين يعملون فى الجامعات الإفريقية ووتيرة هذه العلاقات تزداد كل عام.





وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة تشمل إدراك للظروف المحيطة ب المنطقة والتوترات الشديدة التى تتعلق ب البحر الأحمر ، وتشاد ، والقارة الإفريقية فى حاجة إلى رؤية استراتيجية مصرية سودانية.



