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أخبار العالم

مصر وروسيا تخططان لإبرام اتفاقية تعاون في مجال الفضاء .. شاهد

السبت 06/مارس/2021 - 05:56 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، عقد اجتماع بين سفير مصر لدى روسيا، إيهاب نصر، والمدير العام لوكالة الفضاء الروسية، دميتري روجوزين.

وقالت الوكالة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن الطرفين أجريا مباحثات تناولت الوضع الحالي وآفاق التعاون الروسي المصري المشترك في مجال الفضاء السلمي.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا خلال المباحثات على تطلع البلدين للتعاون في هذا المجال، لما له من أهمية كبرى لكلا البلدين.

وأشار البيان إلى أن كل من نصر وروجوزين أكدا أهمية وأولوية إعداد اتفاقية حكومية حول الفضاء الخارجي بين مصر وروسيا، موضحًا أن المشروع يتم دراسته حاليًا من قبل الخبراء المصريين.

وبحسب البيان، أكد السفير إيهاب نصر الخطط المعلنة سابقًا من جانب مصر حول المشاركة في البرامج العلمية الروسية. 
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