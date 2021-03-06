متحف النصر ببورسعيد: منارة ثقافية لرفع الذائقة الفنية .. ومواجهة الأفكار الظلامية

يسهم متحف النصر للفن الحديث في مدينة بورسعيد، التي حملت لقب عاصمة الثقافة المصرية لعام 2021، بدور ملموس في الحياة الثقافية ببورسعيد من خلال إقامة الندوات الفنية والأدبية والمعارض والأمسيات الموسيقية التي يستفيد منها جمهور بورسعيد.





كما يتبنى المتحف توصيل رسالة الفن والإبداع الراقي ورعاية الموهوبين من أطفال بورسعيد من خلال الورش الفنية التي تقام بالمتحف ويشرف عليها فنانون محترفون من العاملين بقطاع الفنون التشكيلية.





ويقع متحف النصر للفن الحديث في مدينة بورسعيد، في أحد ارقى مناطق بورسعيد في شارع 23 يوليو أسفل مسلة الشهداء نصب تذكاري أقيم تخليدا لذكرى شهداء بورسعيد، وأنشئ هذا المتحف في 25 ديسمبر عام 1995 تقديرًا لكفاح وصمود بورسعيد وأبنائها وسعيًا نحو توثيق بطولاتهم في اطار احتفالات بورسعيد بالعيد القومي لمدينة بورسعيد الموافق ليوم 23 ديسمبر من كل عام.





ويضم هذا المتحف 150 عملًا فنيًا لكبار فناني مصر في مختلف أفرع الفن التشكيلي من نحت وتصوير ورسم وجرافيك وخزف، لموضوعات مختلفة معظمها قومية وكذلك موضوع الحرب والسلام.





المتحف يستقبل الزوار يوميا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا ومن الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء فيما عدا الاثنين.





ويعمل القائمون على المتحف، على رفع الذائقة الفنية لدى المواطنين، ونشر المعرفة، والتصدى الأفكار الظلامية.





يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة بحيث تقام فعالياته فى المحافظة التى تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها وكان مقررا اقامة فعالياتها العام الماضى 2020 وتم ارجاؤها نظرا لتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021 ...



