خبير تربوي : يجب تطوير المحتويات الاكاديمة للدبلومة التربوية للمعلمين .. وإدخال تخصصات جديدة

قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي ، إن الدبلومة التربوية لإعداد المدرسين يجب أن تطور أكثر مما هي عليه ، خاصة وسط التقدم والتطورات التكنولوجية التي نشهدها خلال هذه الفترة .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذه التطورات يجب أن تشمل مختلف النواحي وكافة التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة إضافة إلى تطور المحتوى الأكاديمي ليشمل كل العلوم والمجالات ، مع مد فترة الدراسة بها لتكون كافية لتغطية ودراسة كل هذه المجالات .

وأضاف "فتح الله" أن هذه الدبلومة يجب أن تكون متواكبية مع كافة التغيرات في المجتمع التعليمي وأساليب التعليم والتعلم ، حتى لا تكون كحل مؤقت ، وإنما يجب تطويرها للاعتماد عليها لتخريج أجيال مؤهلة على أعلى المستويات ، وتربية أجيال قادرة على استخدام كافة التكنولوجيات الحديثة وتسخيرها واستخدامها بشكل صحيح في العملية التعليمية .





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وبالنسبة للفصول أو الدروس الاليكترونية والتي من المقرر تطبيقها من العام القادم بالمدارس ، أشار إلى أنه لتطبيق هذه الفكرة والاعتماد عليها بشكل أساسي ، يجب أن ندرس أولا إمكانياتنا المتاحة ومعرفة مدى قوتنا في المجالات التكنولوجية ، حيث أنه يجب أن نتمتع ببنية تحتية قوية في المجالات التكنولوجية .





وأكد على ضرورة تدريب الطلاب وكذلك المعلمين وأعضاء هيئة التدريس القائمين على العملية التعليمية على هذه الأساليب الحديثة وتوعيتهم بها لاستخدامها بالشكل الصحيح واستفادة الطلاب منها ، لتحقيق الأهداف المنشودة ومعالجة المشكلات التي تقابلهم أثناء استخدامها والعمل على تلافيها وتجنبها .





وتابع "فتح الله" أنه يجب أن يكون هناك خطة طويلة الأمد تعرض على المدارس والجامعات التي تستخدم هذه الأساليب الحديثة وتعريفهم بها ، من خلال الحملات الاعلامية التي تقوم بتوعية الطلاب وأولياء الأمور أيضا ، فأولياء الأمور يلعبون دورا هاما في هذا الاطار ، حيث يقومون بمتابعة وتوجيه أبنائهم ، مع زيادة الدورات والكورسات المقدمة في مختلف التخصصات والمجالات .