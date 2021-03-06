الدولار يتراجع 3 قروش في البنوك ..اليوم

تراجعت اسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرية بنهاية تعاملات اليوم السبت بمقدار 3 قروش من الأسبوع الماضي .
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .
سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه لشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الاستثمار العربي، المصرف العربي الدولي،الإمارات دبي الوطني".
بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، الأهلي اليوناني، العربي الافريقي الدولي،الاسكندرية، ABC، مصر ".
وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدوليCIB،قطر الوطني الأهليQNB، التجاري وفا،قناة السويس،الأهلي المتحد،المصري الخليجي، الكويت الوطني،العربي".
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه لشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوط " كريدي أجريكول، بلوم،المشرق، الأهلي الكويتي، البركة الاسلامي، لمصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي،أبوظبي التجاري،عودة،التنمية الصناعية، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد.
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع في بنك سايب.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك " HSBC،أبوظبي الاسلامي،القاهرة".
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.