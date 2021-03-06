الدولار يتراجع 3 قروش في البنوك ..اليوم





سجل سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .







سعر الدولار في البنوك خلال ختام تعاملات الأسبوع



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سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه لشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الاستثمار العربي، المصرف العربي الدولي،الإمارات دبي الوطني".





بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، الأهلي اليوناني، العربي الافريقي الدولي،الاسكندرية، ABC، مصر ".





وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدوليCIB،قطر الوطني الأهليQNB، التجاري وفا،قناة السويس،الأهلي المتحد،المصري الخليجي، الكويت الوطني،العربي".





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه لشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوط " كريدي أجريكول، بلوم،المشرق، الأهلي الكويتي، البركة الاسلامي، لمصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي،أبوظبي التجاري،عودة،التنمية الصناعية، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد.





بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع في بنك سايب.





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك " HSBC،أبوظبي الاسلامي،القاهرة".





وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.



