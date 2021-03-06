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فن

رحاب الجمل تدخل ديكورا جديدا في "شقة 6" الأسبوع المقبل

السبت 06/مارس/2021 - 07:43 م
رحاب الجمل
رحاب الجمل
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خالد صواف
قالت الفنانه رحاب الجمل إنها تعكف حاليا على تصوير مشاهدها في مسلسل " شقة ٦" الذي سيتم عرضه في رمضان المقبل.
 
أضافت في تصريح لـ "صدى البلد": " انتهيت من تصوير مشاهدي في ديكور الشقه الذي كان بمنطقه المنيل وسابدأ الأسبوع المقبل في تصوير مشاهدي في ديكور اخر " .

وأكدت الجمل أنها سعيده بالعمل مع  نجمه موهوبه مثل روبي .. مشيرة في الوقت ذاته أن دورها مختلف وهو ما شجعها على خوض تلك التجربه".

وكانت رحاب ظهرت مؤخرا في صورة من الكواليس رفقة كل من روبي وصلاح عبدالله وعدد آخر من النجوم، وعلقت على الصورة قائلة: "كلنا بنحبك يا عم صلاح".

مسلسل "شقة 6"، بطولة روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلي، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.
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