رحاب الجمل تدخل ديكورا جديدا في "شقة 6" الأسبوع المقبل

قالت الفنانه رحاب الجمل إنها تعكف حاليا على تصوير مشاهدها في مسلسل " شقة ٦" الذي سيتم عرضه في رمضان المقبل.

أضافت في تصريح لـ "صدى البلد" : " انتهيت من تصوير مشاهدي في ديكور الشقه الذي كان بمنطقه المنيل وسابدأ الأسبوع المقبل في تصوير مشاهدي في ديكور اخر " .





وأكدت الجمل أنها سعيده بالعمل مع نجمه موهوبه مثل روبي .. مشيرة في الوقت ذاته أن دورها مختلف وهو ما شجعها على خوض تلك التجربه".





وكانت رحاب ظهرت مؤخرا في صورة من الكواليس رفقة كل من روبي وصلاح عبدالله وعدد آخر من النجوم، وعلقت على الصورة قائلة: "كلنا بنحبك يا عم صلاح".



