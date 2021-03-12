عمل وزيرا للإعلام الأردني في حكومتين.. الدكتور نبيل الشريف أحد القامات السيناوية

فقدت مدينة العريش محافظة شمال سيناء، رمزا من رموز عائلة الشريف ، انه الاكاديمي والصحفي والنقابي والدبلوماسي والسياسي واحد المهتمين بالعمل التطوعي والاجتماعي وزير الإعلام والاتصال الاسبق ، المرحوم الدكتور نبيل الشريف أحد القامات الإعلامية السيناوية الذي وافته المنية السبت الماضي 6 مارس 2021م.

ينتمي الدكتور نبيل الشريف إلي عائلة الشريف بمدينة العريس ، والتي امتلكت زمام العمل والانجاز وامتازت بالثقافة الواسعة التي تركت بصمات وقوة في صنع القرار وحنكة في تصريف الأمور.

ويعتبر من أفضل القيادات التي عملت في مجال الإعلام والعمل الدبلوماسي وله مساهمات كبيرة في تطوير الاعلام الاردني من خلال المناصب التي تقلدها حيث اصبح يمتلك سمات التفكير الاستراتيجي الذي يتمتع بميزة تنافسية فهو يحمل شهادة الدكتوراه في اللغة الانجليزية ، وقد شغل مناصب حكومية عديده اضافة الى عضويته في منظمات دولية بفضل خبرته وتفانيه ،و له مشاركات عديدة في الندوات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية .

وقد عمل في مجال الصحافة لسنوات عديدة وكتب في الصحف والمجلات الاردنية والعربية ونشر مقالات على صفحات الدستور وكانت تتميز بالصدق والمهنية والموضوعية والحيادية كما قام بتاليف عدد من الكتب ونشر الابحاث لدعم مسيرة البحث العلمي ،وقدم برنامجا في التلفزيون الاردني كانت تتميز بافكار مستنيرة وتحدث تفاعلا ومعلومات مفيدة رشيقة حيث يمتلك الخبرات والثقافة الواسعة ، ومخزون كبير من المعرفة ويمتلك صفات المثقف الحقيقي في الكتابة والتاليف والمنبر الاعلامي .

كما ساهم كثيرا في تشجع المبادرات التطوعية وبفضل جهوده الحثيثة حظي باحترام وتقدير الهيئات التي تعمل في مجال العمل التطوعي ، كما ساهم في نشر ثقافة الاستدامة البيئية من خلال اقامة الورش التدريبية عن الاعلام البيئي .



واستطاع تحقيق قاعدة كبيرة من خلال تنظيمه للانشطة والبرامج التي تقام في عمان والاطراف لنشر التوعية والتثقيف بالبرامج والانشطة البيئيه ،كما حصل على جوائز عديدة في مجال التميز المؤسسي.

كما كان داعم حقيقي لانشطة جمعية البيئة الاردنية من خلال البرامج التشاركية ما بين مركز امداد للاعلام الذي يرأس مجلس ادارته وتقديرا لخدماته الجليلة كرمته الجمعية بدرع تقديري ومنحته عضوية الهيئة الاستشارية للجمعية .

وقد حصل علي بكالوريوس أدب أنجليزي مع مرتبة الشرف – جامعة الكويت 1974-1977، كما حصل علي ماجستير في الأدب الانجليزي – جامعة إنديانا – الولايات المتحدة 1979-1981م وحصل علي درجة الدكتوراة في الأدب الانجليزي- جامعة إنديانا – الولايات المتحدة1981-1982.



وقد تقلد العديد من المناصب اهمها:-

عمل سفير الأردن في المغرب والسنغال وموريتانيا 2003-2006 م. وفي 2005-2006سفير معتمد وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية بموريتانيا.، وفي عام 2004-2006 عمل سفيرا للمملكة الأردنية الهاشمية المعتمد بالمغرب.



وعامي 2003، وعام 2009 وزير دولة لشؤون الاعلام والاتصال بالاردن .، وفي عام 2006سفير معتمد وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية بالسنغال.



عمل أستاذ مساعد في الأدب الانجليزي-الجامعة الاردنية 1987-1991م وأستاذ مساعد في الأدب الانجليزي- جامعة اليرموك 1982-1987م .،و مدرس لغة انجليزية – الكويت 1977-1979م ،وعضو الهيئة الاستشارية لجمعية البيئة الاردنية ، ومن عام 1982-1993م قام بالتدريس في قسمي اللغة الإنجليزية في جامعة اليرموك والجامعة الأردنية ، وعمل محاضر غير متفرغ في برنامج الماجستير دراسات إعلامية- الجامعة الاردنية 2008م.



وكان عضوا بمجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية ، وعضو لجنة تحكيم جائزة الإعلام البيئي التي تقدمها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ومحرر الملحق الأدبي الأسبوعي بجريدة الدستور(شؤون ثقافية) 1988-1992م.



ومن عام 1993-2003 م تقلد منصب رئيس تحرير أقدم جريدة أردنية ” الدستور ” ، وفي عامي2003،وعام 2009 رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس ادارة وكالة الانباء الاردنية ” بترا” .

ومن عام 2007- 2009رئيس مجلس إدارة ” معهد الإعلام الأردني”. ، وفي عام 2007 نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الانباء الأردينة ” بترا ” ، وفي عام 2006-2008 رئيس تحرير أقدم جريدة أردنية ” الدستور ”

كما حصل علي العديد من الأوسمة منها :

• وسام الاستقلال من الدرجة الاولى والثانية .، و الوسام العلوي- الملك محمد السادس ، ملك المغرب، و شهادة تقدير – اتحاد الكتاب العرب، و شهادة تقدير للعمل التطوعي – مركز الأمل للسرطان، كما حصل علي وسام استحقاق – محافظ ولاية أريزونا-الولايات المتحدة، ووسام استحقاق – مؤسسة الصياد الصحفية –بيروت ، ودرع تقديري من جمعية البيئة الاردنية

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