بابا الفاتيكان يحضر قداسا في كاتدرائية القديس يوسف ببغداد

وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية بالعاصمة العراقية بغداد، لحضور القداس الذي سيقام هناك.





وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف (عراقيون) عمار الحكيم ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وعدد من المسؤولين وصلوا لحضور القداس أيضا.





وكان المرجع الديني العراقي علي السيستاني قد استقبل، في منزله بالنجف اليوم، البابا فرنسيس، وتم اللقاء في أجواء مغلقة، ويأتي الاجتماع بين البابا والسيستاني في النجف في إطار جولة بابوية سريعة في العراق، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها بابا للفاتيكان بمرجع شيعي أعلى.





وجاء في بيان صدر عن الفاتيكان حول الزيارة أن "البابا فرنسيس بحث مع السيستاني التعاون بين جميع الديانات والحوار من أجل خير العراق وخير المنطقة".



