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برلمان

برلماني: زيارة الرئيس للخرطوم تستهدف إعادة تنسيق المواقف ودعم العمل المشترك

السبت 06/مارس/2021 - 06:11 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان، تحمل العديد من الدلالات والمعاني التي تعكس الرغبة الحقيقية والصادقة في إعادة تنسيق المواقف ودعم العمل المصري السوداني المشترك في مواجهة التحديات.

وأضاف «الكومي»، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم وهو يسعى إلى التقارب ويحث عليه من خلال تحسين علاقات مصر مع أشقائها، بجانب توطيد سياستها مع كل الدول، لاسيما دول القارة السوداء، لافتًا إلى أنه على الجانب الشعبي تم إنشاء لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب بغرض التوازي مع سياسات الدولة على جميع المحاور مع جميع دول القارة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية الملفات التي يحملها الرئيس في تلك الزيارة خاصة المتعلقة بالأوضاع الأمنية بأفريقيا والبحر الأحمر، بجانب قضية سد النهضة مع اعتزام إثيوبيا على الملء الثاني لبحيرة سد النهضة بشكل أحادي مما يهدد مصر والسودان، مضيفًا أن مباحثات ملف سد النهضة بين القيادتين للتوصل إلى رؤية مشتركة للعمل الدبلوماسي في المستقبل القريب ودفع إثيوبيا إلى التجاوب مع متطلبات العلاقة الأخوية التاريخية بين الدول الأفريقية ومحددات ميثاق الاتحاد الأفريقي والقانون الدولي.
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