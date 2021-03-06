وزير التعليم : سيستم الامتحانات الالكترونية يعمل بكفاءة مع 99.7% من الطلاب

سيستم الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي وضعه مستقر تماما ولم يشهد أي أعطال منذ الاحد الماضي .

وقال وزير التربية والتعليم ، لقد بلغت نسبة الطلاب المتفاعلين مع سيستم منصة الامتحان الالكترونية يوميا منذ الاحد الماضي وحتى اليوم ، لا تقل عن 99.7% .

وبالنسبة لما حدث يوم السبت الماضي ، قال وزير التربية والتعليم ، أن ما حدث كان مشكلة في الشبكات لدى 1700 طالب فقط ، بينما نجح في الدخول على سيستم منصة الامتحان الالكتروني في هذا اليوم بلا اي مشاكل 550 ألف طالب وطالبة .





وعلى جانب آخر ، أعلنت وزارة لتربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة حصص مصر ، سوف تقدم بثا مباشرا لجميع طلاب الصف الثاني الثانوي، لمراجعة مادة اللغة الإنجليزية .

وقالت وزارة التربية والتعليم : ان هذا البث المباشر سوف يقدم غدا الأحد الموافق ٧ مارس 2021 ، في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً.