وصول بيراميدز إلى ملعب بتروسبورت لمواجهة أسوان.. شاهد

وصل فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس؛ استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري الممتاز.





ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره أسوان بملعب بتروسبورت في السابعة من مساء الجمعة، ضمن لقاءات الجولة ١٥ من الدوري المصري الممتاز.