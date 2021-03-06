ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وصول بيراميدز إلى ملعب بتروسبورت لمواجهة أسوان.. شاهد

السبت 06/مارس/2021 - 06:03 م
احمد فتحي
احمد فتحي
Advertisements
حسن العمدة
وصل فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس؛ استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره أسوان بملعب بتروسبورت في السابعة من مساء الجمعة، ضمن لقاءات الجولة ١٥ من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز كالاتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل 

خط الهجوم: محمد الجباس - دييجو رولان - محمود وادي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ثلاثي الأهلي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الأحمر غدا في الدوري

وصول بيراميدز استاد الدفاع الجوي لـ مواجهة الأهلي في الدوري

بالقوة الضاربة.. قائمة بيراميدز لـ مواجهة الإسماعيلي

تغييرات غريبة فى تشكيل بيراميدز لمواجهة إنبي بالدوري المصري

شاهد.. وصول بيراميدز ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة راسينج

بيراميدز يهاجم بطل كوت ديفوار بـ رمضان صبحي وتراوي

ترشيحاتنا

عداد الغاز المنزلي.. وزارة البترول تواصل التحذير بخصوص فواتير شهر مارس

حميد أحداد يقود هجوم الزمالك أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

وفاة سوسن ربيع بـ كورونا.. تفاصيل آخر رسالة وجهتها لابنها قبل الرحيل

مش قولتلكم سيخرج من عتمتي قمر.. حنين حسام تفاجئ متابعيها بظهورها بفستان زفاف

مجموعة الموت.. صن داونز يقتنص فوزا قاتلا من مازيمبي فى دوري الأبطال

علاج غضروف الظهر.. وأهم الأعراض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا ياريس هاتشباك الجديدة في مصر

يحميك من مرض خطير.. تعرف على فوائد زيت الأرجان على الصحة

أول ظهور لـ أحمد مكي بعد غياب بسبب إصابته بـ فيروس كورونا.. صور