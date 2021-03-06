وصول بيراميدز إلى ملعب بتروسبورت لمواجهة أسوان.. شاهد

وصل فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس؛ استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري الممتاز.
ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره أسوان بملعب بتروسبورت في السابعة من مساء الجمعة، ضمن لقاءات الجولة ١٥ من الدوري المصري الممتاز.
وجاءت قائمة بيراميدز كالاتي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل
خط الهجوم: محمد الجباس - دييجو رولان - محمود وادي