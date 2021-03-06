سياحة النواب : مصر والسودان تربطهما علاقات استثنائية بحكم التاريخ والجغرافيا

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان في هذا التوقيت هامة للغاية وتعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي ، لدعم السودان خلال المرحلة الحالية التى تمر بها ، خاصة في ضوء ما تشهده المنطقة من أخطار مشتركة واضطرابات في الوقت الحالي.





وفى تعقيبها على الزيارة ، قالت " النائبة نورا على في بيان لها " أن هذه الزيارة تأتى ترسيخًا للجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتضامن المصري في ضوء الأبعاد الأمنية والاستراتيجية والعسكرية والحرص على التنسيق المشترك بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ، كما أنها تؤكد مدى الإرادة السياسية القوية لدفع العلاقات الثنائية ووقوف البلدين معًا ، حيث أن مصر والسودان تربطهما علاقات استثنائية بحكم "التاريخ والجغرافيا"، فالسودان يمثل العمق الإستراتيجي الجنوبي لمصر، كما أن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن السودان، والمصير المشترك والروابط التي تجمع شعبي وادي النيل.









وأضافت رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب أنه من المتوقع أن تشهد هذه الزيارة بحث عدد من القضايا الهامة على رأسها قضية سد النهضة فى الوقت الذى عزمت فيه أثيوبيا على الملء الثاني لبحيرة سد النهضة بشكل أحادي ودون اتفاق مسبق مما يعد تهديدًا مباشرًا لمصر والسودان ، بالإضافة لبحث تطورات الأوضاع على الحدود السودانية ، وكذلك سوف تشهد الزيارة عقد عدد من اللقاءات الثنائية الهامة مع قادة البلدين لمناقشة الملفات الهامة في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.



