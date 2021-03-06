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أخبار العالم

الكاظمي يبحث مع روحاني مستقبل العلاقات بين العراق وايران

السبت 06/مارس/2021 - 06:20 م
الكاظمي
الكاظمي
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محمود نوفل
 
أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي انه اجري  اتصالا هاتفيا اليوم السبت، مع الرئيس الإيراني  حسن روحاني، حيث بحث سير العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.  

وبحسب المكتب الإعلامي؛ فقد أشاد الطرفان بالتقدم والنمو في العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، فضلا عن أمن المنطقة واستقرارها.  

واثني الرئيس الإيراني روحاني بزيارة بابا الفاتيكان للعراق، مشيدا بالجهود الحكومية العراقية التي اثمرت عن نجاح هذه الزيارة التاريخية.  

 وتوصل الطرفان  لانفاق على دعوة جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة الى تعزيز الهدوء، واتخاذ مسار الحكمة والعقلانية في التعامل مع الأزمات والتحديات.  

كما ابدي كل من  رئيس مجلس الوزراء العراقي  والرئيس الإيراني تطابق وجهات النظر، باعتبار الحوار هو السبيل الوحيد والأمثل لحل الصراعات والأزمات في المنطقة.  

وندد الرئيس الإيراني حسن روحاني من جانبه، بكل النشاطات المخلّة بأمن العراق التي ترتكب من بعض الجماعات، مستنكرا  لهذه النشاطات التي لا تخدم مصالح البلدين، ولا استقرار المنطقة وازدهارها وتقدم شعوبها.  

  
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