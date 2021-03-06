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محمد العرابي: زيارة السيسي للخرطوم مؤشر قوي لتطور العلاقات مع السودان

السبت 06/مارس/2021 - 06:25 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة السودانية الخرطوم  شكّل مؤشرا قويا لتطور العلاقات المصرية السودانية.

وتابع العرابي خلال مداخلة هاتفية بقناة " إكسترا نيوز"،: "مرحلة التكامل بين البلدين تشكل طفرة اقتصادية للسودان، ومن أهم المشروعات المشتركة بناء الطريق الساحلي، الذي يؤثر على الحركة التجارية بين البلدين.

 ونوه إلى أن الموقف المصري من استقرار السودان ثابت ويعتبر جزءا لا يتجزأ من استقرار البلاد وله أهمية كبيرة، لأن التعاون العسكري بين الدول يشكل مصدر قوة كبيرة.

وأكمل:"هناك إرادة سياسية قوية لدفع العلاقات الثنائية ووقوف البلدين معا لدرء أي اخطار استراتيجية في المستقبل فضلا أن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطا وثيقًا بأمن السودان.
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