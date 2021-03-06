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ثقافة

أثر اللجوء السوري على الأمن القومي الأردني منذ 2012 .. كتاب جديد لشيماء كامل

السبت 06/مارس/2021 - 06:36 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثا للكاتبة شيماء محمود كامل كتاب "أثر اللجوء السوري على الأمن القومي الأردني منذ 2012"، ويناقش الكتاب في ثلاثة فصول، مؤشرات الأمن القومي من خلال التركيز على مؤشر الأمن المائي والأمن الاقتصادي والأمن الأجتماعي والسياسي داخل الأردن وكيف أثر اللجوء السوري على تلك المؤشرات. 

ويشير الكتاب إلى تاريخ الأردن في التعامل مع قضية اللاجئين والسياسات التي اتبعتها دولة الأردن للتعامل مع اللاجئين، كما يعرض الكتاب للأمن المائي والاقتصادي في الأردن قبل وبعد الأزمة، وكيف أثر تواجد السوريين داخل الأردن سواء بالإيجاب أو السلب على الأمن القومي الأردني.

ويركز الكتاب على الفترة منذ 2012، مع توضيح أسباب اختيار تلك الفترة وفقًا لمجموعة من الأحداث التي اعتمد عليها الكتاب، حيث ينتهي إلى مجموعة من النتائج التحليلية مع مجموعة من السيناريوهات المستقبلية التي من الممكن أن تتبعها الأردن للتعامل مع اللاجئين السوريين.

كما يسلط الكتاب الضوء على بعض السياسات التي يمكن من خلالها الأردن أن تستفيد من تواجد اللاجئين في إقامة مشاريع تنموية داخل الأردن، مستندة في ذلك إلى التاريخ الأردني في التعامل مع قضية اللجوء، ودور المجتمع الدولي في مساعدة الأردن للتخفيف من تأثيرات اللجوء.

يذكر أن الباحثة حاصلة علي بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة في عام 2015، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية عام 2018، كما عملت في العديد من المراكز البحثية، وشاركت في عدد من المشاريع البحثية في المراكز البحثية المصرية والعربية.
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