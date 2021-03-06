مدحت صالح يطرح أغنية وردي.. غدًا





الاغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الموسيقى محمد شفيق.





وكان مدحت صالح ومى فاروق تألقا فى ثالث أيام مهرجان عيد الحب الذى أقيم بدار الأوبرا المصرية.





وشهد الحفل تفاعل الجمهور معهما واغانيهما ولعل من أبرز هذه الأغانى التى قدمها الفنان مدحت صالح "كوكب تانى".





وقدمت المطربة مى فاروق عددًا من الاغانى الرومانسية للفنانة أم كلثوم منهما الأطلال.





يذكر أن دار الأوبرا قررت أن تقيم عددًا من الحفلات الغنائية بمناسبة عيد الحب التى شارك فيها عدد كبير من المطربين منهم كارول سماحة ومدحت صالح ومحمد ثروت.

يطرح المطرب مدحت صالح اغنية جديدة بعنوان "وردى" غدا عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب.