برلمانى: زيارة السيسي للسودان تاريخية وتحمل رسائل حاسمة

أكد النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان في دعم العلاقات التاريخية بين القاهرة الخرطوم، مشيرا إلى أن الزيارة تدل على حرص السيسي على تقديم الدعم والمساندة للسودان حكوما وشعبا عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.





وأوضح أبو عايشه خلال تصريحات له، أن الزيارة تحمل العديد من الرسائل ابرزها بحث سبل التعاون بين البلدين فيما يخص قضية سد النهضة الأثيوبي والحفاظ على حقوق القاهرة والخرطوم في مياه النيل، بجانب تعزيز سبل التعاون فى العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة، والنقاش فيما يخص القضايا الإقليمية والقارية.





وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الزيارة دليل قاطع ورسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر القومي، بجانب التأكيد على دعم العلاقات المصرية السودانية فى مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على البلدين.