حماة الوطن : الرئيس السيسي يؤكد دائما على الموقف الاستراتيجى الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان

اشاد حزب حماة الوطن بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الى السودان خاصة انها تاتى فى توقيت مهم جدا في ضوء الأخطار المشتركة والاضطرابات التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.





وقال الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن في بيان له أن العلاقات المصرية السودانية علاقات استراتيجية راسخة تؤكدها أواصر المحبة والتعاون التى تربط شعبا البلدين و تعد هذه الزيارة هى الأولى للرئيس بعد ما شهدته السودان الشقيق من تطورات سياسية وتؤكد على الدعم المصري للسودان والمصير المشترك والروابط التي تجمع شعبي وادي النيل.





واكد على ان الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يترك مناسبة إلا ويؤكد على الموقف الاستراتيجى الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق ومصر تدرك أهمية دعم الاستقرار فى السودان، والذى يعد أمنا قوميا لمصر مؤكدا ان زيارات المسئولين المصريين للسودان والمسؤلين السودانيين للقاهرة أسهمت فى تدعيم علاقات التعاون بين البلدين بشكل كبير فى مختلف المجالات والبلدين يدركان أهمية التنسيق والتشاور فى جميع القضايا الثنائية والإقليمية.





وأشار الهريدى الى أهمية الملفات التي يحملها الرئيس في تلك الزيارة خاصة المتعلقة بالأوضاع الأمنية بأفريقيا والبحر الأحمر، بجانب قضية سد النهضة مع اعتزام إثيوبيا على الملء الثاني لبحيرة سد النهضة بشكل أحادي، مما يهدد الامن المائى لمصر والسودان.





وأشار الى اهمية التوصل إلى رؤية مشتركة للعمل الدبلوماسي والتوافق خاصه و أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة يتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، ومن ثم تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزمًا قانونيًا ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.