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خبير شئون أفريقية: زيارة السيسي للسودان استراتيجية

السبت 06/مارس/2021 - 06:54 م
مصر والسودان
مصر والسودان
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حمزة شعيب
كشف الدكتور سيد فليفل أستاذ الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان.

وقال فليفل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث اليوم" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:"  السودان يحتاج إلى دعم حقيقي من الأشقاء العرب والأفارقة، وهناك حراك داخلي ينتظر السودان أن يصل عبره إلى مناخ ديمقراطي وانتخابات حرة.

وتابع :"  العلاقات المصرية السودانية خرجت من مأزق استمر عقودا طويلة ودخل مرحلة الأمل على المستوى الشعبي والقيادي والتنموي.

وأكد أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان، تعتبر زيارة ذات طبيعة استراتيجية تامة، جرى قبلها وضع مجموعة من الأسس المتينة، كما سبقها زيارة رئيس الأركان المصري للسودان وتوقيع مجموعة اتفاقيات تؤسس لأمن مشترك بين الدولتين.
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