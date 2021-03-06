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السفير محمد حجازي: التعاون بين مصر والسودان ضرورة لمواجهة تحديات المنطقة.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 06:48 م
السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي
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محمد القاضي
قال السفير الدكتور محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التعاون بين مصر والسودان ضرورة لمواجهة التحديات الحالية التي تواجه المنطقة وخاصة في المجال الأمن القومي للبلدين.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التهديد المائي هو تهديد لأمن السودان القومي، وكذلك تهديد للأمن القومي للدولة المصرية، لافتا إلى أن المخاطر التي يتعرض لها السودان على مناطقه الحدودية كانت تستلزم دعم ومساندة مصرية.

أوضح أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم، تأتي في توقيت شديد الأهمية، مع اعتزام إثيوبيا الملء الثاني لبحيرة سد النهضة بشكل أحادي ودون اتفاق مسبق مما يعد تهديدا مباشرا لمصر والسودان وخرقا واضحا وصريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 بين الأطراف الثلاث.

وأردف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تنظر للعلاقات مع السودان على أنها علاقات أمنية واستراتيجية قوية، مشيرا إلى أن تدشين مشروعات قومية عملاقة بين مصر والسودان سيزيد من قوة العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن زيارة الرئيس السيسي للسودان تمثل مقدمة لإطلاق علاقات وطيدة واستراتيجية كبرى تترجم أواصر العلاقات التاريخية الممتدة بين الشعبين.

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