مجلس الأعمال المصري السوداني يكشف أهمية التبادل التجاري بين البلدين

قال الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني ، إن التبادل التجاري بين مصر والسودان ليس جيدا بما يكفي مؤكدا أن السودان تعمل علي استيراد منتجات من مختلف دول العالم بقيمة 8 مليارات دولار سنويا . الأعمالأن









وأضاف شريف الجبلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي " : التبادل التجاري بين مصر والسودان يجب أن يكون في تزايد بسبب عدة عوامل منها أن هناك طريقا بريا يربط بين مصر والسودان بالإضافة ا لي وجود 2 مليون سوداني يعيشون في مصر وهناك علاقات تاريخية تربط البلدين .



