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مجلس الأعمال المصري السوداني يكشف أهمية التبادل التجاري بين البلدين

السبت 06/مارس/2021 - 06:41 م
التبادل التجاري
التبادل التجاري
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إبراهيم القادري
قال الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني ، إن التبادل التجاري بين مصر والسودان ليس جيدا بما يكفي مؤكدا أن السودان تعمل علي استيراد منتجات من مختلف دول العالم بقيمة 8 مليارات دولار سنويا .


وأضاف شريف الجبلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي " : التبادل التجاري بين مصر والسودان يجب أن يكون في تزايد بسبب عدة عوامل منها أن هناك طريقا بريا يربط بين مصر والسودان بالإضافة الي وجود 2 مليون سوداني يعيشون في مصر وهناك علاقات تاريخية تربط البلدين .

وأوضح شريف الجبلي ، اجتمعنا سابقا مع دولة السودان لمعرفة المعوقات التجارية بين البلدين والعمل علي ازالتها لزيادة استثمارات التبادل التجاري بين مصر والسودان لافتا أن السودان مؤهلة أن تكون مركزا مهما زراعيا علي مستوي العالم .
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